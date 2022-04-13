Как работодатели повышают зарплаты сотрудникам

Как работодатели повышают зарплаты сотрудникамХотя закон не обязывает коммерческие компании индексировать зарплаты на величину инфляции
Совместный опрос «Ведомостей» и компании Online Market Intelligence (OMI), проведенный в апреле этого года, показал, что большинство работодателей не стали индексировать зарплаты в январе – марте 2022 г. Не говоря уже о том, чтобы повысить их в связи с инфляцией, которая, по данным Росстата, в марте составила 17,49% в годовом выражении. Только 29,4% из 20 676 работающих россиян – пользователей интернета сказали, что получили прибавку к жалованью в I квартале 2022 г. У большинства прибавка не превышала 10%.
«Ведомости» обратились в 65 крупных компаний: РЖД, «Северсталь», НЛМК, UC Rusal, «Фосагро», «Яндекс», VK, МТС, «Ростелеком», «Вымпелком» и др. Большинство не ответили на запрос или отказались от комментариев. 20 компаний и банков сообщили, что уже повысили зарплаты сотрудникам.
Всем понемногу
По данным опроса «Ведомостей» и OMI, у 52,2% работников, получивших повышение, зарплата выросла менее чем на 10%. Среди респондентов рабочих специальностей таких больше всего – 60,7%, среди руководителей высшего звена – меньше всего, 31,5%.