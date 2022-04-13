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Как работодатели повышают зарплаты сотрудникам

Хотя закон не обязывает коммерческие компании индексировать зарплаты на величину инфляции
Юлиана Петрова Наталья Заруцкая Марина Тюняева (Бочкарёва) Ксения Потаева
Варвара Гранкова / Ведомости

Совместный опрос «Ведомостей» и компании Online Market Intelligence (OMI), проведенный в апреле этого года, показал, что большинство работодателей не стали индексировать зарплаты в январе – марте 2022 г. Не говоря уже о том, чтобы повысить их в связи с инфляцией, которая, по данным Росстата, в марте составила 17,49% в годовом выражении. Только 29,4% из 20 676 работающих россиян – пользователей интернета сказали, что получили прибавку к жалованью в I квартале 2022 г. У большинства прибавка не превышала 10%.

«Ведомости» обратились в 65 крупных компаний: РЖД, «Северсталь», НЛМК, UC Rusal, «Фосагро», «Яндекс», VK, МТС, «Ростелеком», «Вымпелком» и др. Большинство не ответили на запрос или отказались от комментариев. 20 компаний и банков сообщили, что уже повысили зарплаты сотрудникам.

Всем понемногу

По данным опроса «Ведомостей» и OMI, у 52,2% работников, получивших повышение, зарплата выросла менее чем на 10%. Среди респондентов рабочих специальностей таких больше всего – 60,7%, среди руководителей высшего звена – меньше всего, 31,5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных