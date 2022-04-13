Как работодатели повышают зарплаты сотрудникам

Совместный опрос «Ведомостей» и компании Online Market Intelligence (OMI), проведенный в апреле этого года, показал, что большинство работодателей не стали индексировать зарплаты в январе – марте 2022 г. Не говоря уже о том, чтобы повысить их в связи с инфляцией, которая, по данным Росстата, в марте составила 17,49% в годовом выражении. Только 29,4% из 20 676 работающих россиян – пользователей интернета сказали, что получили прибавку к жалованью в I квартале 2022 г. У большинства прибавка не превышала 10%.