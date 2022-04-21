Как изменились планы найма молодежи у крупнейших работодателей

В середине марта 2022 г. премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление № 398 о субсидиях для работодателей, которые станут нанимать молодежь в 2022 г. Речь идет о россиянах не старше 30 лет, в частности выпускниках колледжей и вузов без опыта работы, а также о молодых людях только со средним образованием. Согласно постановлению, субсидирование затронет не любого выпускника, а только того, кто не нашел работу за четыре месяца или более после получения диплома либо аттестата и стоит на учете в службах занятости. Чтобы получить господдержку, работодателю нужно обратиться в центр занятости для подбора кандидатов на имеющиеся вакансии и подать заявление в Фонд социального страхования.