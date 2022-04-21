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Как изменились планы найма молодежи у крупнейших работодателей

И повлияют ли на них обещанные правительством субсидии для нанимателей молодежи
Юлиана Петрова Наталья Заруцкая Марина Тюняева (Бочкарёва)
Во все предыдущие кризисы молодые специалисты раньше всех остальных работников подпадали под заморозку найма либо сокращения / Григорий Сысоев / РИА Новости

После начала специальной военной операции число вакансий для молодежи сократилось. По данным hh.ru, в феврале 2022 г. молодым людям без опыта работы и студентам предлагалось в среднем 157 775 вакансий в день, а с 1 по 14 апреля – на 45,5% меньше, 85 978 вакансий в день.

Молодые специалисты очень уязвимая категория работников, говорит управляющий директор кадровой компании Unity Феликс Кугел. В кризис компании отдают предпочтение опытным сотрудникам, которых не нужно переучивать и которым не нужно выделять наставников, считает Кугел.

В середине марта 2022 г. премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление № 398 о субсидиях для работодателей, которые станут нанимать молодежь в 2022 г. Речь идет о россиянах не старше 30 лет, в частности выпускниках колледжей и вузов без опыта работы, а также о молодых людях только со средним образованием. Согласно постановлению, субсидирование затронет не любого выпускника, а только того, кто не нашел работу за четыре месяца или более после получения диплома либо аттестата и стоит на учете в службах занятости. Чтобы получить господдержку, работодателю нужно обратиться в центр занятости для подбора кандидатов на имеющиеся вакансии и подать заявление в Фонд социального страхования.

За каждого трудоустроенного молодого человека работодатели получат субсидию в 3 МРОТа, увеличенных на районные коэффициенты и сумму страховых взносов. Первый платеж – через месяц после трудоустройства соискателя, второй – через три месяца, третий – через шесть месяцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных