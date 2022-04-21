Как изменились планы найма молодежи у крупнейших работодателей

Как изменились планы найма молодежи у крупнейших работодателейИ повлияют ли на них обещанные правительством субсидии для нанимателей молодежи
После начала специальной военной операции число вакансий для молодежи сократилось. По данным hh.ru, в феврале 2022 г. молодым людям без опыта работы и студентам предлагалось в среднем 157 775 вакансий в день, а с 1 по 14 апреля – на 45,5% меньше, 85 978 вакансий в день.
Молодые специалисты очень уязвимая категория работников, говорит управляющий директор кадровой компании Unity Феликс Кугел. В кризис компании отдают предпочтение опытным сотрудникам, которых не нужно переучивать и которым не нужно выделять наставников, считает Кугел.
В середине марта 2022 г. премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление № 398 о субсидиях для работодателей, которые станут нанимать молодежь в 2022 г. Речь идет о россиянах не старше 30 лет, в частности выпускниках колледжей и вузов без опыта работы, а также о молодых людях только со средним образованием. Согласно постановлению, субсидирование затронет не любого выпускника, а только того, кто не нашел работу за четыре месяца или более после получения диплома либо аттестата и стоит на учете в службах занятости. Чтобы получить господдержку, работодателю нужно обратиться в центр занятости для подбора кандидатов на имеющиеся вакансии и подать заявление в Фонд социального страхования.
За каждого трудоустроенного молодого человека работодатели получат субсидию в 3 МРОТа, увеличенных на районные коэффициенты и сумму страховых взносов. Первый платеж – через месяц после трудоустройства соискателя, второй – через три месяца, третий – через шесть месяцев.