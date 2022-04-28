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Как российские разработчики замещают западные системы SCM

Пытаясь занять рынок, где доминировали SAP, Oracle, SAS Institute, Microsoft и Infor
Юлиана Петрова Валерия Бородина
Варвара Гранкова

Российский разработчик ПО для планирования цепочек поставок GoodsForecast получил 206 млн руб. инвестиций от венчурного фонда НТИ под управлением инвесткомпании Kama Flow. Представитель фонда не раскрыл размер приобретенной доли, сообщив, что обычно она составляет от 10 до 30%.

Интерес инвесторов подстегнул тренд на импортозамещение зарубежного ПО – после ухода из России глобальных вендоров систем управления цепочками поставок (Supply Chain Management, SCM), таких как SAP, SAS Institute, Oracle и др. Kama Flow рассчитывает, что компания за три года увеличит выручку более чем в 5 раз (до 1 млрд руб. в 2024 г.). ООО «Гудфокаст» в 2021 г., по данным «СПАРК-Интерфакса», заработало 169 млн руб. без НДС.

GoodsForecast создана в 2013 г. математиками из вычислительного центра Российской академии наук и МГУ Александром Черепниным, Андреем Лисицей, Сергеем Котиком и Даниилом Каневским. Компания выполнила около 100 проектов для таких клиентов, как «Черкизово», «Технониколь, «Перекресток», «О’кей», «Газпром нефть» и др.

GoodsForecast работает в сегменте предиктивной аналитики для планирования цепочек поставок на производстве и в ритейле. Линейка ее продуктов автоматизирует планирование закупок и загрузки производства, управление ассортиментом и ценообразование, анализирует упущенные продажи из-за отсутствия товаров на складах и полках магазинов, прогнозирует эффект от маркетинговых акций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных