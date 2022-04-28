Как российские разработчики замещают западные системы SCM

Интерес инвесторов подстегнул тренд на импортозамещение зарубежного ПО – после ухода из России глобальных вендоров систем управления цепочками поставок (Supply Chain Management, SCM), таких как SAP, SAS Institute, Oracle и др. Kama Flow рассчитывает, что компания за три года увеличит выручку более чем в 5 раз (до 1 млрд руб. в 2024 г.). ООО «Гудфокаст» в 2021 г., по данным «СПАРК-Интерфакса», заработало 169 млн руб. без НДС.