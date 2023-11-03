Многие российские компании декларируют комплексную заботу о здоровье сотрудников

Консалтинговая компания Kept и ГК «Медскан» решили выяснить, как российские работодатели управляют сегодня программами по укреплению здоровья работников. Они опросили 60 компаний, представляющих металлургию, нефтегазовую индустрию, энергетику, потребительский рынок, финансовые услуги и телекоммуникации, транспорт, инфраструктуру. У 43% из них от 1001 до 10 000 сотрудников, у 31% – от 10 001 до 50 000. Опрос показал, что компании заинтересованы в укреплении здоровья и благополучия персонала, но им часто не хватает комплексного подхода к управлению такими программами. Менее 10% компаний-респондентов демонстрируют высокий уровень развития систем управления программами по укреплению здоровья, при этом для большинства опрошенных компаний характерен средний и низкий уровень развития систем менеджмента.