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Многие российские компании декларируют комплексную заботу о здоровье сотрудников

Но хорошо управляют этими программами они лишь в 7% случаев
Антон Осипов
Андрей Гордеев / Ведомости

После пандемии российские компании заговорили о необходимости укрепления здоровья персонала и формировании комплексного подхода к решению его медицинских проблем. Еще более актуальной проблему сделали демографический кризис и кадровый дефицит на рынке труда, который заставил их больше заботиться о сотрудниках ради их удержания.

Консалтинговая компания Kept и ГК «Медскан» решили выяснить, как российские работодатели управляют сегодня программами по укреплению здоровья работников. Они опросили 60 компаний, представляющих металлургию, нефтегазовую индустрию, энергетику, потребительский рынок, финансовые услуги и телекоммуникации, транспорт, инфраструктуру. У 43% из них от 1001 до 10 000 сотрудников, у 31% – от 10 001 до 50 000. Опрос показал, что компании заинтересованы в укреплении здоровья и благополучия персонала, но им часто не хватает комплексного подхода к управлению такими программами. Менее 10% компаний-респондентов демонстрируют высокий уровень развития систем управления программами по укреплению здоровья, при этом для большинства опрошенных компаний характерен средний и низкий уровень развития систем менеджмента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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