Рабочий детокс: что делать с негативом в чатах

Многие руководители компаний допускают промахи при коммуникациях в онлайн-среде, пишут в своем последнем исследовании «Связанные одной сетью» аналитики Сберуниверситета. Опрос 100 человек из бизнеса показал: 93% руководителей считают, что общение в цифре в целом повышает эффективность работы за счет быстроты коммуникаций. Но руководители отвлекаются от поставленных задач на бесконечные онлайн-переписки и вынуждены постоянно переключаться между разными каналами связи. Более того, примерно половина респондентов (42%) недовольна тоном общения в цифровой среде – им часто попадаются токсичные собеседники, которые раздражают и возмущают своим поведением. Конфликты и недопонимание отрицательно сказываются на продуктивности.