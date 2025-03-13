Рабочий детокс: что делать с негативом в чатах

Рабочий детокс: что делать с негативом в чатахПлохая интернет-коммуникация снижает эффективность работы
Многие руководители компаний допускают промахи при коммуникациях в онлайн-среде, пишут в своем последнем исследовании «Связанные одной сетью» аналитики Сберуниверситета. Опрос 100 человек из бизнеса показал: 93% руководителей считают, что общение в цифре в целом повышает эффективность работы за счет быстроты коммуникаций. Но руководители отвлекаются от поставленных задач на бесконечные онлайн-переписки и вынуждены постоянно переключаться между разными каналами связи. Более того, примерно половина респондентов (42%) недовольна тоном общения в цифровой среде – им часто попадаются токсичные собеседники, которые раздражают и возмущают своим поведением. Конфликты и недопонимание отрицательно сказываются на продуктивности.
Испытание цифрой
Плачевные последствия неэффективных бизнес-коммуникаций – тема не одного исследования. В России ущерб от неэффективных коммуникаций составляет до 8,7 млрд руб. ежегодно, выяснили авторы совместного исследования московской школы управления «Сколково», которые в 2024 г. опросили более 400 представителей российских компаний. Самым большим испытанием для налаживания здоровых коммуникаций в компаниях стал массовый перенос общения в онлайн во время пандемии.