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Рабочий детокс: что делать с негативом в чатах

Плохая интернет-коммуникация снижает эффективность работы
Мария Подцероб
Freepik
Freepik

Многие руководители компаний допускают промахи при коммуникациях в онлайн-среде, пишут в своем последнем исследовании «Связанные одной сетью» аналитики Сберуниверситета. Опрос 100 человек из бизнеса показал: 93% руководителей считают, что общение в цифре в целом повышает эффективность работы за счет быстроты коммуникаций. Но руководители отвлекаются от поставленных задач на бесконечные онлайн-переписки и вынуждены постоянно переключаться между разными каналами связи. Более того, примерно половина респондентов (42%) недовольна тоном общения в цифровой среде – им часто попадаются токсичные собеседники, которые раздражают и возмущают своим поведением. Конфликты и недопонимание отрицательно сказываются на продуктивности.

Испытание цифрой

Плачевные последствия неэффективных бизнес-коммуникаций – тема не одного исследования. В России ущерб от неэффективных коммуникаций составляет до 8,7 млрд руб. ежегодно, выяснили авторы совместного исследования московской школы управления «Сколково», которые в 2024 г. опросили более 400 представителей российских компаний. Самым большим испытанием для налаживания здоровых коммуникаций в компаниях стал массовый перенос общения в онлайн во время пандемии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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