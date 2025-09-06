Рабочий поцелуй: кому из топ-менеджеров романы с коллегами стоили карьеры

Мужчиной оказался гендиректор IT-компании Astronomer Энди Байрон, а женщиной – его коллега, разведенная HR-директор Кристин Кабот. Жена Байрона с двумя детьми в этот момент сидела дома. Поначалу она отшутилась: «Это настоящая трагедия для всей нашей семьи. Я всегда доверяла мужу, и никогда в жизни бы не подумала, что он слушает Coldplay». Тем не менее вскоре она сменила в соцсетях фамилию на девичью, а немного подумав, подала на развод. Теперь американцы гадают, сколько ей, простой учительнице, достанется от состояния супруга, которое оценивают от $20 млн до $70 млн. Юристы считают, что около 50%.