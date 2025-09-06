Рабочий поцелуй: кому из топ-менеджеров романы с коллегами стоили карьеры

Рабочий поцелуй: кому из топ-менеджеров романы с коллегами стоили карьерыПостов лишились главы Nestle, Intel, BP и других компаний
На этой неделе Nestle уволила гендиректора Лорана Фрейше из-за служебного романа. Он проработал в компании более 40 лет, однако был изгнан даже без выходного пособия. «Ведомости» вспоминают других топ-менеджеров, которым интрижки на работе стоили карьеры.
Забывчивый директор
В сентябре 2023 г. Бернард Луни, возглавлявший нефтяной гигант British Petroleum (BP), неожиданно ушел в отставку. Одновременно компания заявила, что расследует его романтические отношения с коллегами, причем это уже второе дело за три года его пребывания на посту. И в том, и в другом случае речь шла про старые интрижки.
В мае 2022 г. кто-то рассказал о давних похождениях Луни правлению BP. Началась проверка, гендиректор покаялся в прошлых грехах и был прощен: нарушений корпоративной этики обнаружено не было. Но, как выяснилось, он оказался искренен не до конца. Неизвестный «доброжелатель» снова вышел на связь с руководством и рассказал о подробностях, которые тот утаил от проверяющих. В итоге 54-летнего гендиректора приперли к стенке: Луни покаялся и срочно уволился.
После скандала в нефтяной бизнес он не вернулся и сейчас занимается искусственным интеллектом (ИИ). Сначала Луни возглавлял совет директоров стартапа Prometheus Hyperscale, который строит центры обработки данных, а в марте этого года стал руководителем стартапа ExpectAI, помогающего снизить выбросы парниковых газов малому и среднему бизнесу.
Нашли, чем попрекнуть
В июне 2018 г. биография гендиректора Intel Брайана Кржанича была удалена с корпоративного сайта, а сам он экстренно покинул компанию после того, как стало известно о его любовной связи с подчиненной. К моменту увольнения Кржаничу исполнилось 58 лет, из которых 36 он посвятил компании. Топ-менеджер был женат и воспитывал двух дочерей. Служебный роман начался с согласия обеих сторон и к моменту, когда все вскрылось, пара успела мирно расстаться.
Кржанич, которого сотрудники из-за сложно произносимой фамилии называют по инициалам Би-Кей, быстро нашел новую работу и занялся разработкой ИИ для автопрома. Сначала он возглавлял компанию CDK Global, а в прошлом году перешел в Cerence. Это вызвало шквал нелицеприятных комментариев, из-за чего в своем LinkedIn Кржанич стер все отзывы и даже запретил писать новые.
Правда, ругали его за просчеты в управлении Intel, а про служебный роман если и вспоминали, то в ироничном ключе: топ-менеджера годами не выгоняли ни за опоздание с переходом на новый технологический процесс, ни из-за подозрений в инсайдерской торговле, ни за другие истории. Но стоило Кржаничу нарушить этический кодекс, как его сразу попросили на выход.
Ушедший платит дважды
В 2019 г. Стив Истербрук занимал пост гендиректора McDonald’s и был разведен. Не отходя от рабочего места, он завел новые отношения – с подчиненной. Влечение было обоюдным, но, когда влюбленных раскрыли, Истербрука уволили. Поскольку за четыре года, что он возглавлял McDonald’s, акции компании выросли на 96%, то на прощание 52-летнему топ-менеджеру выплатили щедрое выходное пособие: $41,8 млн деньгами и $23,8 млн опционами.
Правда, компания продолжила расследование и выяснила, что у британского руководителя было еще как минимум три романа. Благодаря анонимной наводке были найдены откровенные фотографии трех сотрудниц, которые Истербрук отправил с корпоративной почты на свою личную. Кроме того, выяснилось, что он одобрил опцион на сотни тысяч долларов одной из подчиненных после первого сексуального контакта.
На следующий год после увольнения Истербрук получил иск от McDonald’s. Стороны решили урегулировать дело в досудебном порядке: бывший топ-менеджер вернул компании в общей сложности $105 млн, заработанные на посту гендиректора. Такая большая по сравнению с выходным пособием сумма отчасти объясняется тем, что акции с тех пор сильно выросли.
Но и это не было концом истории. В 2023 г. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США заявила, что Истербрук делал «ложные и вводящие в заблуждение заявления для инвесторов» и оштрафовала его на $400 000. Сам McDonald’s избежал наказания, так как помогал SEC расследовать дело против своего бывшего руководителя.
Сбежавший любовник
В США есть традиция под названием Kiss Cam («Камера поцелуев»): во время концерта или спортивного матча кинооператор выводит на большой экран изображение влюбленных, которые должны поцеловаться. На выступлении группы Coldplay в Бостоне в июле этого года камера показала крупным планом обнимающуюся парочку. Вряд ли это привлекло бы внимание, если бы не странная реакция влюбленных: женщина закрыла лицо руками и отвернулась, а мужчина куда-то уполз. Фронтмен Coldplay Крис Мартин немедленно пошутил: «Только посмотрите на этих двоих… Ох, либо у них интрижка, либо они очень стеснительные… Надеюсь, мы не сделали ничего плохого». Естественно, ролик завирусился в интернете.
Мужчиной оказался гендиректор IT-компании Astronomer Энди Байрон, а женщиной – его коллега, разведенная HR-директор Кристин Кабот. Жена Байрона с двумя детьми в этот момент сидела дома. Поначалу она отшутилась: «Это настоящая трагедия для всей нашей семьи. Я всегда доверяла мужу, и никогда в жизни бы не подумала, что он слушает Coldplay». Тем не менее вскоре она сменила в соцсетях фамилию на девичью, а немного подумав, подала на развод. Теперь американцы гадают, сколько ей, простой учительнице, достанется от состояния супруга, которое оценивают от $20 млн до $70 млн. Юристы считают, что около 50%.
Байрону пришлось уйти из Astronomer. Благодаря ему эта компания, ранее известная разве что в профессиональных кругах, прославилась на весь мир. Правда, не так, как ей хотелось бы. Но пиарщики придумали, как исправить ситуацию. Фронтмен Coldplay Крис Мартин когда-то расстался с женой, актрисой Гвинет Пэлтроу. По слухам, тоже из-за измены. Astronomer наняла Гвинет Пэлтроу и сняла небольшой видеоролик, в котором та объясняет, в чем именно состоит бизнес этой компании. Ход оказался верным: ролик тоже стал вирусным.
Платье для увольнения
В 2023 г. гендиректор Huanqiu Project Management, одной из «дочек» китайского нефтегазового холдинга China National Petroleum Corporation (CNPC), Ху Цзиюнь прославился на всю страну. Однако эта известность не принесла ему радости. Вместе со своей подчиненной топ-менеджер отправился на шоппинг в город Чэнду, где посетил торговый центр Taikoo Li. Выбор этого места для прогулки остается загадкой, ведь именно здесь, как известно, часто собираются фотографы и блогеры, которые снимают модно одетых прохожих и выкладывают самые интересные кадры в сеть. Еще в 2019 г. администрация центра развесила объявления, предупреждающие о таких прецедентах.
Одному из блогеров приглянулась одежда влюбленных: платье с цветочным принтом у девушки и подобранное ей в тон поло мужчины. Он опубликовал еороткий ролик с нарядами пары в соцсеть Weibo. Вскоре кто-то узнал на видео топ-менеджера Ху, а в его спутнице, идущей с ним за руку, – не жену, а 25-летнюю подчиненную Дун Сицзинь. Еще одна волна возмущения поднялась, когда интернет-пользователи идентифицировали сумочку, которую несла Дун: это была Lady Dior стоимостью $6000.
Не прошло и 24 часов с момента публикации ролика, который стал вирусным, как компания CNPC объявила об увольнении обоих.
Но история неожиданно обогатила продавцов одежды. В интернет-магазине Taobao пользователи нашли платье, в котором была Дун. Оно стоило 618 юаней ($116). В день выхода ролика было продано 1000 таких платьев, а на следующий день – втрое больше, и его запасы на складе закончились.
Вокруг платья в интернете развернулись ожесточенные споры. Одни называли его «платьем для любовниц» и уверяли, что статус женщины, которая его носит, понятен с первого взгляда. Другие возражали, что это вполне милая и невинная вещь. В конце концов оно вошло в историю мемов как «платье для увольнения». Поло, в котором был Ху, тоже было найдено в интернет-магазинах и стало хитом продаж.
Пуля – не дура
В мае 2014 г. 55-летний гендиректор производителя оборудования для вентиляции, систем безопасности и автоматизации зданий Johnson Controls Алекс Молинароли признался жене, что у него роман на стороне, и чуть не погиб. Супруга в пылу ссоры схватила пистолет и выстрелила, к счастью, ни в кого не попав. Позже она принялась угрожать любовнице и заставила ту немало поволноваться, но от слов к делу не перешла.
Скандал не удалось скрыть внутри семьи и вскоре в компании все узнали. Ситуацию осложнило то, что любовницей оказалась 45-летняя Кристин Иле, гендиректор и совладелец консалтинговой фирмы Lichter & Ihle, которая уже 30 лет работала с Johnson Controls, помогая выстраивать кадровую политику. Тотчас возникли подозрения, что Молинароли стал директором в 2013 г. не просто так, однако подтверждений они не нашли. Lichter & Ihle немедленно уволила Иле, что, правда, не помогло сохранить прибыльного клиента: контракт с Johnson Controls был расторгнут.
Брак Молинароли распался, хотя работу он сохранил. Совет директоров побоялся потерять профессионального управленца и только урезал его годовой бонус на 20%, то есть на $1 млн. Учитывая, что в тот год топ-менеджер отчитался об общем доходе в $19,5 млн, наказание не кажется таким уж суровым. Впрочем, часть этих денег досталась жене при разводе. А другую часть Молинароли потерял, в следующем году инвестировав $2,5 в бизнес, который оказался финансовой пирамидой.