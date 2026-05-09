Несносный Тед: каким был основатель CNN

Тернер дважды пытался начать бизнес в России. В 1992 г. совместно с Эдуардом Сагалаевым он создал телеканал «TV-6 Москва», но партнеры вскоре расстались, не поделив доходы от рекламы. Сагалаев уверял «Эхо Москвы», что деньги за нее уходили в США и там пропадали. «Я очень сожалею, что тогда не склеилось у нас с CNN и с Тернером, – рассказывал он в 2006 г. – Просто люди, которые представляли Тедди Тернера в Москве, у них как бы было отношение к своим партнерам московским, начиная от меня и кончая уборщицей, которая работала на 6-м канале, как к какому-то дикому племени, которому они привезли бусы, зеркальце».