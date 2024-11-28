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ВЦИОМ: 40% россиян считают телевидение главным источником новостей об их регионе

Ведомости

В ноябре для 40% опрошенных россиян телевидение стало основным источником информации о событиях в их регионе, следует из результатов исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Этот показатель ниже на 2% по сравнению с тем, что был в мае.

В опросе ВЦИОМ приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. На закрытый вопрос «что для вас служит главным источником новостей о событиях в вашем регионе?» 32% россиян, как и в майском исследовании, ответили, что используют для этого новостные, аналитические и официальные сайты в интернете. Еще 30% респондентов указали на социальные сети и блоги (в мае – 33%), такая же доля у негосударственных каналов и группах в мессенджерах (WhatsApp, Telegram, Viber и др.).

О разговорах с людьми в качестве главного источника новостей о событиях в регионе заявили 25% опрошенных. Страницы органов власти и госучреждений в соцсетях и мессенджерах предпочитают 10% (в мае – 9%), газеты и радио – по 9% респондентов.

В октябре 2023 г. генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров на медиафоруме «Енисей.рф» сообщил, что доля населения России, которая не смотрит телевидение, увеличилась почти в три раза с 2018 г. Показатель поднялся с 13% до 31%. При этом отказавшиеся от ТВ интернет-пользователи все же знакомы с телевизионным контентом, героями и темами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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