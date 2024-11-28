ВЦИОМ: 40% россиян считают телевидение главным источником новостей об их регионе
В ноябре для 40% опрошенных россиян телевидение стало основным источником информации о событиях в их регионе, следует из результатов исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Этот показатель ниже на 2% по сравнению с тем, что был в мае.
В опросе ВЦИОМ приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. На закрытый вопрос «что для вас служит главным источником новостей о событиях в вашем регионе?» 32% россиян, как и в майском исследовании, ответили, что используют для этого новостные, аналитические и официальные сайты в интернете. Еще 30% респондентов указали на социальные сети и блоги (в мае – 33%), такая же доля у негосударственных каналов и группах в мессенджерах (WhatsApp, Telegram, Viber и др.).
О разговорах с людьми в качестве главного источника новостей о событиях в регионе заявили 25% опрошенных. Страницы органов власти и госучреждений в соцсетях и мессенджерах предпочитают 10% (в мае – 9%), газеты и радио – по 9% респондентов.
В октябре 2023 г. генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров на медиафоруме «Енисей.рф» сообщил, что доля населения России, которая не смотрит телевидение, увеличилась почти в три раза с 2018 г. Показатель поднялся с 13% до 31%. При этом отказавшиеся от ТВ интернет-пользователи все же знакомы с телевизионным контентом, героями и темами.