ВЦИОМ: 40% россиян считают телевидение главным источником новостей об их регионе

В опросе ВЦИОМ приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. На закрытый вопрос «что для вас служит главным источником новостей о событиях в вашем регионе?» 32% россиян, как и в майском исследовании, ответили, что используют для этого новостные, аналитические и официальные сайты в интернете. Еще 30% респондентов указали на социальные сети и блоги (в мае – 33%), такая же доля у негосударственных каналов и группах в мессенджерах (WhatsApp, Telegram, Viber и др.).