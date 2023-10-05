Доля отказавшихся от телевидения россиян выросла за пять лет в три раза
Доля населения России, которая не смотрит телевидение, увеличилась почти в три раза с 2018 г. Показатель поднялся с 13% до 31%, сообщил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров на медиафоруме «Енисей.рф».
«В 2018 году 23% россиян признавались, что телевизор смотрят, а в интернет ни ногой. Сейчас [таких людей] еще меньше – 16%. А вот группа активных интернетчиков – тех, кто говорит нам, что не включает телевизор, – наоборот, выросла в три раза, с 13% до 31% за последние пять лет. Рост быстрый», – отметил Федоров (цитата по ТАСС).
По его словам, отказавшиеся от телевидения интернет-пользователи все же знакомы с телевизионным контентом, героями и темами.
Большая часть россиян потребляет контент и в интернете, и из телеэфира. Доля тех, кто не пользуется ни одним, ни другим источником информации, в России составляет всего 2%, уточнил Федоров.
К концу сентября ежедневная интернет-аудитория в стране увеличилась почти до 100 млн человек, сообщил ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По количеству интернет-пользователей Россия занимает первое место в Европе. Это связано с тем, что стоимость интернета в РФ является одной из самых доступных в мире, отметил зампредседателя правительства.