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Общество

Доля отказавшихся от телевидения россиян выросла за пять лет в три раза

Ведомости

Доля населения России, которая не смотрит телевидение, увеличилась почти в три раза с 2018 г. Показатель поднялся с 13% до 31%, сообщил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров на медиафоруме «Енисей.рф».

«В 2018 году 23% россиян признавались, что телевизор смотрят, а в интернет ни ногой. Сейчас [таких людей] еще меньше – 16%. А вот группа активных интернетчиков – тех, кто говорит нам, что не включает телевизор, – наоборот, выросла в три раза, с 13% до 31% за последние пять лет. Рост быстрый», – отметил Федоров (цитата по ТАСС).

По его словам, отказавшиеся от телевидения интернет-пользователи все же знакомы с телевизионным контентом, героями и темами. 

Ранее по теме: Ежедневная интернет-аудитория в России выросла до почти 100 млн человек

Большая часть россиян потребляет контент и в интернете, и из телеэфира. Доля тех, кто не пользуется ни одним, ни другим источником информации, в России составляет всего 2%, уточнил Федоров.

К концу сентября ежедневная интернет-аудитория в стране увеличилась почти до 100 млн человек, сообщил ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По количеству интернет-пользователей Россия занимает первое место в Европе. Это связано с тем, что стоимость интернета в РФ является одной из самых доступных в мире, отметил зампредседателя правительства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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