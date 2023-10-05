Доля отказавшихся от телевидения россиян выросла за пять лет в три раза

«В 2018 году 23% россиян признавались, что телевизор смотрят, а в интернет ни ногой. Сейчас [таких людей] еще меньше – 16%. А вот группа активных интернетчиков – тех, кто говорит нам, что не включает телевизор, – наоборот, выросла в три раза, с 13% до 31% за последние пять лет. Рост быстрый», – отметил Федоров (цитата по ТАСС).