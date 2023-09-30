Ежедневная интернет-аудитория в России выросла до почти 100 млн человек

В середине января аналитики Rambler&Co выяснили, что 39% россиян в среднем проводят в интернете больше пяти часов каждый день, при этом 15% из них – от 5 до 6 часов, 24% – более 7 часов. Вместе с тем почти каждый третий (28%) проводит в интернете 3–4 часа, 24% – 1–2 часа, а каждый одиннадцатый (9%) – менее часа. В основном интернет нужен для чтения новостей – так считают 43% опрошенных.