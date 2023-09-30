Ежедневная интернет-аудитория в России выросла до почти 100 млн человек
В России интернетом ежедневно пользуются почти 100 млн человек, это в сто раз больше, чем в 1998 г. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко в своем поздравлении россиян с Днем интернета.
«В 2023 г. ежедневная аудитория интернета в нашей стране составляет почти 100 млн человек. Россия занимает первое место в Европе по количеству пользователей всемирной сети, у нас один из самых доступных с точки зрения стоимости интернет в мире», – приводит его слова пресс-служба правительства.
К концу следующего года, отметил вице-премьер, широкополосный доступ к интернету будет у 90% российских домохозяйств, для этого идет работа по строительству соответствующей инфраструктуры в населенных пунктах в удаленных и труднодоступных территориях. Сейчас доступ к сети есть уже у почти 25 000 сел и деревень численностью от 100 до 500 человек.
По данным Чернышенко, вклад рунета в экономику России по итогам прошлого года вырос на 29% и достиг 12,2 трлн руб.
В середине января аналитики Rambler&Co выяснили, что 39% россиян в среднем проводят в интернете больше пяти часов каждый день, при этом 15% из них – от 5 до 6 часов, 24% – более 7 часов. Вместе с тем почти каждый третий (28%) проводит в интернете 3–4 часа, 24% – 1–2 часа, а каждый одиннадцатый (9%) – менее часа. В основном интернет нужен для чтения новостей – так считают 43% опрошенных.