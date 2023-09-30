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Ежедневная интернет-аудитория в России выросла до почти 100 млн человек

Ведомости

В России интернетом ежедневно пользуются почти 100 млн человек, это в сто раз больше, чем в 1998 г. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко в своем поздравлении россиян с Днем интернета.

«В 2023 г. ежедневная аудитория интернета в нашей стране составляет почти 100 млн человек. Россия занимает первое место в Европе по количеству пользователей всемирной сети, у нас один из самых доступных с точки зрения стоимости интернет в мире», – приводит его слова пресс-служба правительства.

К концу следующего года, отметил вице-премьер, широкополосный доступ к интернету будет у 90% российских домохозяйств, для этого идет работа по строительству соответствующей инфраструктуры в населенных пунктах в удаленных и труднодоступных территориях. Сейчас доступ к сети есть уже у почти 25 000 сел и деревень численностью от 100 до 500 человек.

По данным Чернышенко, вклад рунета в экономику России по итогам прошлого года вырос на 29% и достиг 12,2 трлн руб.

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В середине января аналитики Rambler&Co выяснили, что 39% россиян в среднем проводят в интернете больше пяти часов каждый день, при этом 15% из них – от 5 до 6 часов, 24% – более 7 часов. Вместе с тем почти каждый третий (28%) проводит в интернете 3–4 часа, 24% – 1–2 часа, а каждый одиннадцатый (9%) – менее часа. В основном интернет нужен для чтения новостей – так считают 43% опрошенных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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