Как советы директоров должны участвовать в управлении рисками

Один из важных ресурсов для повышения эффективности российских компаний – вовлечь в реальные процессы управления советов директоров. Для этого советам директоров необходимо продемонстрировать свою управленческую полезность акционерам. Добиться этого советы могут, занимаясь профессиональным развитием менеджмента. Мы уже обсуждали, как совет может способствовать профессиональному развитию менеджмента в вопросах стратегического планирования, повышения конкурентоспособности и управления персоналом. Однако есть еще одна важная область, где советы директоров могут серьезно способствовать профессиональному развитию менеджмента, – управление рисками и внутренний контроль. Важность управления рисками повышается, так как на компании, рынки, отрасли и страны действует все больше факторов неопределенности, а новые технологии способны кардинально изменить отрасли за считанные годы. Советам директоров полезно сосредоточиться на следующем.

1. Общие принципы управления рисками и внутреннего контроля

Риск-менеджмент должен быть включен во все бизнес-процессы, а компании должны рассматривать риски всех структурных подразделений в совокупности и анализировать, как решения, принятые для минимизации рисков в одной сфере, скажутся на других сферах. Система должна быть сбалансированной: следует комбинировать виды деятельности с высокими и низкими рисками. Важно понимать, что риск – не только угроза, но и возможность. Члены совета и менеджмент должны совместно искать ответы на следующие вопросы.

Какова степень адаптивности внутренних процессов компании к изменениям? Что планируется сделать для повышения гибкости процессов?