Менеджмент / Образование
Статья опубликована в № 4577 от 30.05.2018 под заголовком: Как найти редких специалистов

Как найти редких специалистов

Пять инструментов подбора кадров для небольших производственных компаний
Игорь Ищенко, генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва»
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Технологичные производства часто сталкиваются с проблемой: есть прорывные идеи и инвестиции, но нет специалистов, которые способны воплотить разработки в жизнь. Нужны инженеры-разработчики, технологи, операторы и наладчики станков с числовым программным управлением (ЧПУ), операторы полупроводникового производства, программисты и специалисты по блокчейну. Где их взять? Традиционные способы подбора персонала с участием кадровых агентств, размещением вакансий в интернете не слишком эффективны. Вот пять способов привлечения квалифицированных кадров для небольших технологических компаний.

1. Хакатоны

Это тематические мероприятия для специалистов, связанных с разработкой программного обеспечения: программистов, дизайнеров, менеджеров. Участники хакатона в течение одного или нескольких дней сообща работают над какой-либо задачей. Например, в прошлом году резидент технополиса «Москва» проводил хакатон по программированию дронов. Его участники объединялись в команды и выполняли практическое задание: собирали квадрокоптер, самостоятельно писали программу для запуска аппарата в полет-танец под музыку. Трех участников хакатона компания взяла в штат.

Плюсы: На хакатоне собираются мотивированные и компетентные участники.

Минусы: Закрыть вакансии на хакатоне можно буквально за пару дней. Однако за такой краткий срок человек не успевает полностью проявить себя и потом может не оправдать надежд работодателя.

2. Взаимодействие с колледжами и вузами

Вузы и колледжи сами заинтересованы в сотрудничестве – у них есть KPI по трудоустройству выпускников. Работодателям остается лишь предложить взаимовыгодную форму сотрудничества: учебный курс от предприятия или преддипломную стажировку. Выпускник получит работу, а компания – нужного сотрудника. Можно готовить практически любых специалистов – от операторов станков с ЧПУ до технологов и разработчиков.

Другой способ сотрудничества с учебными заведениями – нанять их преподавателей на работу. В компании – производителе телекоммуникационного оборудования трудятся два бывших преподавателя технического вуза Москвы. Они привели на предприятие нескольких своих бывших студентов, теперь выпускников.

Плюсы: Работодатели имеют возможность присмотреться к разным ученикам и выбрать лучших.

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