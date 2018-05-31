Как малому бизнесу снять офис на выгодных условиях
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
До кризиса 2014 г. бизнес-центры появлялись как грибы после дождя. Но офисов не хватало, собственники бизнес-центров класса А сдавали площади целыми этажами, отдавая предпочтение международным компаниям и не замечая малый бизнес. Однако девальвация рубля, санкции и другие макроэкономические события конца 2014 г. в корне изменили ситуацию на офисном рынке. Арендные ставки, прежде валютные, в 90% случаев стали рублевыми, владельцы даже лучших бизнес-центров начали сдавать малые площади – менее 100 кв. м. У малого и среднего бизнеса появился шанс снять офис в хорошем месте и за разумные деньги.
Малый и средний бизнес занимает офисы в пределах ТТК, там хорошая транспортная доступность и разумные ставки. Офис в пределах ТТК обойдется дешевле сопоставимого помещения в самом центре в 1,5 раза. Имеет смысл выбирать офисы класса В или В+: они в 1,5–2 раза дешевле офисов класса А, которые зачастую имеют не нужные малому бизнесу излишества вроде рояля в холле.
Небольшим компаниям офисные площади зачастую сдаются на менее выгодных условиях, чем крупным международным арендаторам. Но и небольшая компания может получить если не эксклюзивные, то вполне приемлемые условия. Для этого она должна обратить внимание на ряд деталей.
Возможность субаренды. Это поможет компании выстоять, если придется увольнять людей и образуются лишние квадратные метры.
Обременение арендуемой площади. Если помещение находится, например, в залоге у банка, не исключено, что собственник лишится своей недвижимости и арендаторам придется играть по правилам нового владельца здания.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}