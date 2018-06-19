Как компании-должники затягивают свое банкротство

И что с этим делать кредиторам

Статья опубликована в № 4590 от 19.06.2018 под заголовком: Как кредитору противостоять компании-должнику

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В России большинство банкротств заканчиваются ликвидацией компании-должника. И чаще всего должник стремится отсрочить введение процедуры. Как кредиторам поступать в этой ситуации?

Если вы хотите узнать, может ли стать должник банкротом или он уже банкротится, надо поискать информацию в трех источниках.

– В картотеке арбитражных дел kad.arbitr.ru Здесь вы получите информацию о текущем состоянии банкротства.

– В федеральном ресурсе сведений о банкротстве bankrot.fedresurs.ru (ЕФРСБ). Здесь публикуются значимые сообщения о ходе всех банкротств в стране: о собраниях кредиторов, торгах, отчетах управляющего, сведения о требованиях кредиторов и оспаривании сделок.

– На сайте газеты «Коммерсантъ». Арбитражные управляющие обязаны публиковать на этом сайте сообщения о введении процедур, и именно с даты публикации начинается срок на заявление требований кредиторов в банкротстве.

Важно, что на ЕФРСБ и в «Коммерсанте» сведения появляются не ранее, чем суд введет процедуру банкротства. Если же заявление о банкротстве подано, но должник затягивает введение процедуры, то информация о деле появится только на kad.arbitr.ru.

Что делать, если должник собирается объявить банкротство или уже банкротится?

Если должник начал просуживать требования возмещения долга от дружественных компаний, есть смысл первому подать в суд заявление о банкротстве должника. Когда долг небольшой, есть шанс, что должник его погасит. Если должник уже банкротится, дождитесь стадии наблюдения и тогда включайтесь в реестр требований. Сделать это можно только в течение месяца после публикации о введении наблюдения. Важно этот срок не пропустить, так как в случае пропуска суд его не восстанавливает.

Чем затягивание опасно для кредиторов?

Главный риск в том, что реализация имущества должника с торгов и погашение долгов отодвигаются на неопределенный срок. Неплательщик получит время на вывод активов, зачистку финансовой документации, создание искусственных кредиторов, чтобы в будущем контролировать банкротство и получить максимум своих активов.