Менеджмент / Управление
Статья опубликована в № 4640 от 28.08.2018 под заголовком: Как нанять лучшего IT-специалиста

Как нанять лучшего IT-специалиста

Выиграв конкуренцию за кадры и не переплачивая
Алла Романчук, партнер PwC в России
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Распространение киберугроз привело к изменению требований к IT-специалистам, а также к росту спроса на специалистов по информационной безопасности (ИБ). Злонамеренная интернет-активность превратилась в масштабную преступную деятельность. На передний план вышло рекламное и шпионское ПО. Окончательно стало ясно, что бизнесу нужен не классический IT-специалист с базовым образованием, а человек, работающий на стыке разных областей знаний. В частности, возникла необходимость в менеджерах по продуктам – как в сфере IT, так и в ИБ.

Примеры востребованных специальностей в ИБ: аудитор ИБ, специалист по анализу защищенности, по реагированию на инциденты ИБ, аналитик вредоносного ПО. Компании также нужны IT-специалисты со знанием технологий блокчейна, виртуальной реальности, облачных вычислений; специалисты по 3D-принтерам, а также сотрудники служб техподдержки пользователей.

Согласно последнему исследованию PwC, охватившему более 1000 руководителей во всем мире, на протяжении последних лет одной из главных проблем, с которыми сталкиваются компании, является недостаток квалифицированных кадров, в том числе в IT. Одна из причин – образовательные программы не успевают угнаться за бурно развивающейся IT-отраслью. Поэтому самые продвинутые компании создают собственные школы и академии для студентов или молодых специалистов.

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Комментарии  ()
kirill.shirinskiy
02:50 28.08.2018
В таблице средних ЗП разработчик джава имеет неадекватно маленькую среднюю ЗП. :) ЗЫ Добавлю что разработчик на андроид это тот же джавист, вид сбоку.
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