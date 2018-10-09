Какие ошибки приводят к субсидиарной ответственности

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За долги компаний при банкротстве отвечают не только владельцы бизнеса, но и наемные директора. Наемных директоров привлечь к ответственности проще. Именно за их подписью совершаются сделки, с которыми суд связывает банкротство. Например, в одном деле за крупные долги к субсидиарной ответственности сначала привлекли директора дочерней фирмы по производству и реализации спирта. Затем владелец попытался обвинить и финдиректора, но это не помогло. Непогашенные долги взыскали и с топ-менеджмента дочерней фирмы, и с материнской компании, и с ее владельца-физлица. Суд признал главной причиной банкротства систематическое получение головной компанией денежных средств и активов – она получала производственные мощности «дочки» по стоимости ниже рыночной – без встречного эквивалентного обеспечения. Поскольку материнскую компанию контролировал владелец, его тоже привлекли к ответственности, несмотря на отсутствие прямых письменных распоряжений.

Однако в некоторых случаях вина лежит исключительно на топ-менеджменте. Например, директор или главный бухгалтер понесет субсидиарную ответственность по долгам компании, если исказит или утратит бухгалтерскую документацию со сведениями о ее имуществе и обязательствах. Руководитель ответит также за утерю документов с обязательными сроками хранения и за невнесение обязательных сведений о юрлице в ЕГРЮЛ и ЕФРСБ. Так, директор одной компании по сдаче в аренду недвижимости не передал бухгалтерские документы арбитражному управляющему. Суд отклонил ссылки топ-менеджера на изъятие части документации во время обыска и уничтожение ее в результате пожара, так как эти события произошли позже даты, когда директор обязан был передать документацию. Директора привлекли к ответственности.

Нередко «утеря» документов происходит по негласному приказу владельца бизнеса при выводе активов, чтобы не возвращать их должнику. Когда наемный директор не может доказать, что получал такие указания, и не раскрывает суду фактического выгодоприобретателя и данные о нахождении выведенного имущества, он сам отвечает за долги.