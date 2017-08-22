Статья опубликована в № 4390 от 22.08.2017 под заголовком: 3,5 млрд руб. за водку
Суд решил арестовать имущество двух совладельцев группы «Ладога»
Налоговая служба хочет привлечь их к субсидиарной ответственности по долгам банкрота
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
УФНС считает, что Грабар (на фото) и Купоросов контролируют ПГ «Ладога» через иностранные компании, поэтому хочет привлечь их к субсидиарной ответственности
Е. Кузьмина / Ведомости
Решение арестовать имущество совладельцев производителя алкоголя ОАО «Промышленная группа «Ладога» Вениамина Грабара и Андрея Купоросова Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти принял на основании ходатайства Управления ФНС по Петербургу. В феврале 2015 г. в ПГ «Ладога» введено конкурсное производство по собственному заявлению компании, в реестр кредиторов включено более 3 млрд руб. долга, в том числе 1,19 млрд руб. – перед УФНС.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}