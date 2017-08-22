Промышленность
Статья опубликована в № 4390 от 22.08.2017 под заголовком: 3,5 млрд руб. за водку

Суд решил арестовать имущество двух совладельцев группы «Ладога»

Налоговая служба хочет привлечь их к субсидиарной ответственности по долгам банкрота

Решение арестовать имущество совладельцев производителя алкоголя ОАО «Промышленная группа «Ладога» Вениамина Грабара и Андрея Купоросова Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти принял на основании ходатайства Управления ФНС по Петербургу. В феврале 2015 г. в ПГ «Ладога» введено конкурсное производство по собственному заявлению компании, в реестр кредиторов включено более 3 млрд руб. долга, в том числе 1,19 млрд руб. – перед УФНС.

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