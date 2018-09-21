Менеджмент / Управление
Статья опубликована в № 4658 от 21.09.2018 под заголовком: Как правильно ликвидировать компанию

Как правильно ликвидировать компанию

И почему ставшее ненужным юрлицо нельзя бросать на произвол судьбы
Варюшин Михаил, Руководитель практики корпоративного и медицинского права юридического бюро «Аронов и партнеры»
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Регистрация коммерческих организаций в России – дело быстрое и недорогое. Поэтому к ним относятся как к расходному материалу: если проект оказывается убыточным, его закрывают, а созданную под него организацию часто бросают на произвол судьбы. Но такая беспечность чревата серьезными последствиями.

По данным ФНС, с января по июль 2018 г. в России ликвидировано 3600 юрлиц. Из них 2732 исключены из реестра как недействующие. В среднем с момента прекращения деятельности компании до внесения записи в ЕГРЮЛ об исключении проходит 1,5 года, процедура не требует дополнительных расходов. Юрлицо исключается из ЕГРЮЛ налоговым органом, если компания 12 месяцев не предоставляла налоговикам отчетность и не проводила банковские операции. Многим кажется, что это решение долговых проблем: с исключением из реестра должника прекращаются и его обязательства перед кредиторами. Однако это не так. Принудительное исключение из ЕГРЮЛ создает немало неприятностей:

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