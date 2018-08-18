Как малому бизнесу бороться с коррупцией
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Закон о противодействии коррупции принят еще в 2008 г. Но большинство небольших компаний его либо проигнорировали, либо построили неэффективную систему для галочки. Так произошло, потому что малый и средний бизнес не желают тратить ресурсы на проработку системы антикоррупционного контроля: многие уверены, что коррупция помогает успешно развиваться и получать долю рынка, особенно если компания – начинающий игрок. Руководители часто думают, что взятки нужны из-за государственной бюрократии и заведомо невыполнимых норм, например противопожарных. При этом они не учитывают такой важный фактор, как деловая репутация компании.
Каким должен быть контроль
Комплаенс-контроль – это внутренние антикоррупционные положения и инструкции компании, основанные на действующих законах, утвержденные руководством и обязательные для всех сотрудников. Иногда это объемный оторванный от жизни текст, который сотрудники не станут читать. Поэтому положения должны быть краткими и четко устанавливать, что можно, а что нельзя.
Обязательно нужно прописать, зачем вводятся эти меры. Снижение коррупционных рисков, сокращение материальных затрат, подготовка к возможному выходу на международный рынок – это цели, понятные каждому.
Проводить антикоррупционный контроль может ревизор, назначенный собранием акционеров, или просто сотрудник юридического отдела. Для беспрепятственного выполнения обязанностей он не должен подчиняться руководителю компании.
Как внедрять комплаенс-контроль
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
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