Как малому бизнесу бороться с коррупцией

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Закон о противодействии коррупции принят еще в 2008 г. Но большинство небольших компаний его либо проигнорировали, либо построили неэффективную систему для галочки. Так произошло, потому что малый и средний бизнес не желают тратить ресурсы на проработку системы антикоррупционного контроля: многие уверены, что коррупция помогает успешно развиваться и получать долю рынка, особенно если компания – начинающий игрок. Руководители часто думают, что взятки нужны из-за государственной бюрократии и заведомо невыполнимых норм, например противопожарных. При этом они не учитывают такой важный фактор, как деловая репутация компании.

Каким должен быть контроль

Комплаенс-контроль – это внутренние антикоррупционные положения и инструкции компании, основанные на действующих законах, утвержденные руководством и обязательные для всех сотрудников. Иногда это объемный оторванный от жизни текст, который сотрудники не станут читать. Поэтому положения должны быть краткими и четко устанавливать, что можно, а что нельзя.

Обыкновение сотрудников давать взятки даже может привести к разорению компании. Штрафы предприятиям за дачу взятки могут составлять от 1 млн до 100 млн руб. в зависимости от суммы взятки нет автора цитаты

Обязательно нужно прописать, зачем вводятся эти меры. Снижение коррупционных рисков, сокращение материальных затрат, подготовка к возможному выходу на международный рынок – это цели, понятные каждому.

Проводить антикоррупционный контроль может ревизор, назначенный собранием акционеров, или просто сотрудник юридического отдела. Для беспрепятственного выполнения обязанностей он не должен подчиняться руководителю компании.

Как внедрять комплаенс-контроль