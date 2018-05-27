Статья опубликована в № 4575 от 28.05.2018 под заголовком: Если директор проиграл суд, значит, директор виноват
Обращение в суд может быть признано злоупотреблением
Если это спор с налоговиками, выиграть который не удалось
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Срок давности необходим, чтобы защитить людей от ответственности за банкротство компании, которую они давно покинули, объясняет Верховный суд
Денис Абрамов / Ведомости
Верховный суд в середине мая вынес определение, которое позволяет признать проигранный налоговикам спор злоупотреблением правом.
При банкротстве компании «Орбита» Федеральная налоговая служба (ФНС) пыталась в суде привлечь к субсидиарной ответственности четырех бывших руководителей компании, в том числе Сергея Клименченко, который управлял ею в 2011–2012 гг. Общий долг компании составил 1,26 млрд руб., из них 1,15 млрд – налоги и штрафы.
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