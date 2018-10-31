Статья опубликована в № 4687 от 01.11.2018 под заголовком: Если работодатель не платит зарплату

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Работодатели задерживают зарплату по разным причинам: экономический кризис, простои, устаревание производства, корыстный интерес руководства и проч. Это незаконно и может привести к большим проблемам для бизнеса: административным штрафам, начислению процентов на задержанные суммы, административной и уголовной ответственности для директора. Но сотрудникам нужно самим позаботиться о защите своих интересов.

n Закон гласит, что, если работодатель задерживает зарплату более чем на 15 дней, сотрудник имеет право не выходить на работу, но компания должна будет выплатить ему средний заработок за время простоя. Сотруднику достаточно отправить по юридическому адресу работодателя извещение о приостановлении работы (ценным письмом с описью вложения). После ответа компании о намерении выплатить зарплату сотрудник должен выйти на работу, иначе его могут уволить за прогул. Таким способом не могут воспользоваться сотрудники, чья работа социально значима: госслужащие, работники на опасном производстве и др.

Если зарплата выплачивается не полностью свыше трех месяцев (или два месяца полной задержки), работник может подать заявление в Следственный комитет о привлечении руководителя компании к уголовной ответственности по ст. 145.1 УК. Однако надо понимать, что эти способы приведут к обострению отношений с работодателем и могут закончиться увольнением с предприятия.