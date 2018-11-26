Менеджмент / Управление
Статья опубликована в № 4704 от 27.11.2018 под заголовком: Травма на производстве: что делать

Почему работодателям опасно скрывать несчастные случаи на производстве

И какие риски создают неофициальные договоренности с пострадавшими
Андрей Сахаров, Руководитель службы охраны труда ManpowerGroup в России и СНГ
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Многие работодатели полагают, что несчастные случаи на производстве не так уж трудно скрыть. В этом часто заинтересованы не только руководители компаний, но и сами пострадавшие. Упорное нежелание расследовать несчастный случай объясняется четырьмя основными причинами.

1. Боязнь проверки. Любой тяжелый или смертельный несчастный случай подразумевает информирование Государственной инспекции труда (ГИТ), участие в расследовании инспектора, возможную внеплановую проверку. Если инспектор найдет нарушения, компании грозит штраф, а также предписание устранить нарушения, которое может оказаться сложным в исполнении и затратным.

2. Боязнь уголовного преследования. Производственный травматизм попадает под две статьи Уголовного кодекса: ст. 143 «Нарушение требований охраны труда» и ст. 216 «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ». Руководители могут получить срок до двух лет при тяжелом случае и до семи лет при групповом случае со смертельным исходом.

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