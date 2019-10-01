Как избавиться от плохого директора

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Увольнение гендиректора всегда сопряжено с трудностями. Работу наемного директора сложно контролировать, а ошибки руководителя компании могут стать роковыми для нее. Обиженный директор может в последний момент заключить невыгодную для компании сделку, и даже после увольнения директор может усложнить жизнь своему преемнику и всей компании: не возвращает ключи, печати, пароли и т. д. К тому же сотрудники на высших должностях обычно не соглашаются уволиться сразу, и расставание с ними часто оборачивается судебными тяжбами. Тенденция последних лет – увеличение количества судебных споров, в которых выигрывали именно бывшие директора. Но как собственнику вовремя выявить ошибки директоров и правильно среагировать?

Типичными показателями работы генерального директора являются норма прибыли, достижение стратегических целей, динамика выручки, доля рынка компании, текучесть кадров и т. д. Грубые ошибки, чреватые увольнением: необоснованный прием на работу сотрудников, превышение должностных полномочий, несогласованное повышение заработной платы сотрудникам, хищение имущества компании, заключение договоров с неблагонадежными контрагентами или на нерыночных условиях и многое другое.

Уволить без промедления. Решение об увольнении директора собственник может принять в любой момент. Если в трудовом договоре с гендиректором нет особых оговорок, уволить можно в этот же день. Главное – назначить нового генерального директора. Иначе исключить из ЕГРЮЛа сведения о предыдущем директоре будет невозможно.

Согласно ст. 278 ТК, для увольнения гендиректора нужно лишь принять решение на собрании участников о прекращении полномочий старого и назначении нового генерального директора.