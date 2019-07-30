Менеджмент / Управление
Статья опубликована в № 4866 от 31.07.2019 под заголовком: Как основателю сохранить власть

Как основателю компании сохранить должность гендиректора

Если инвесторы давят, заставляя отдать власть или поделиться ею
Александр Иконников, Председатель наблюдательного совета Ассоциации независимых директоров

Весной этого года в Facebook случился кризис недоверия: группа акционеров компании настаивала на том, что Марк Цукерберг должен оставить пост гендиректора и председателя совета директоров, передав его независимому кандидату. Предложение было отклонено, но это уже не первая попытка смещения легендарного основателя бизнеса. Случаи, когда инвесторы начинают давить на основателя, заставляя отдать власть или поделиться ею, часты, половина основателей стартапов покидают компанию в первые полтора-два года. Как основателю сохранить власть?

Будьте прозрачнее. Причиной того, что акционеры и партнеры начинают задумываться о смещении главы компании, нередко является банальное непонимание или отсутствие позитивных результатов. Если вы ни с кем не обсуждаете стратегию развития бизнеса, окружающие не смогут понять ваших мотивов – и оценить ваши решения. Это вызывает их протест и желание заменить скрытного руководителя, особенно при ухудшении финансовых результатов. Поэтому будьте максимально открыты, постоянно развивайте коммуникационные навыки. Регулярно общайтесь с советом директоров и крупными инвесторами, объясняйте причины принятых решений. Вам нужно быть всегда готовым к неудобным вопросам.

Помните о миноритариях. У вас 46% акций, у партнера тоже 46% – паритет. Тогда роль людей, в распоряжении которых находятся оставшиеся 8%, становится ключевой при любых конфликтах. Тот, кто склонит на свою сторону еще хотя бы 5%, получит большинство на собрании акционеров и сможет проводить свои решения.

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