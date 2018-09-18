Менеджмент / Предпринимательство
Статья опубликована в № 4655 от 18.09.2018 под заголовком: Стратегическая ошибка основателей

Какую стратегическую ошибку совершают основатели стартапов

Из-за нее они могут остаться и без бизнеса, и без инвестиций
Дмитрий Калаев, директор акселератора ФРИИ
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Большинство начинающих предпринимателей мечтают найти инвестора для своего стартапа. Мечта отличная, деньги инвестора помогают быстрее захватывать рынок. В этом году венчурный инвестор Алексей Соловьев при поддержке ФРИИ и EY провел исследование «Стартап барометр 2018», были опрошены 300 основателей российских технологических стартапов. Самым важным ресурсом, необходимым для развития бизнеса, основатели назвали деньги (40% опрошенных). На втором месте – люди (23%), на третьем – нужные знакомства и связи (17%). Еще 15% основателей ответили, что им не хватает всех выше перечисленных ресурсов.

Проблема в том, что основатель стартапа, найдя инвестора с деньгами, может совершить стратегическую ошибку, которая чревата потерей бизнеса в дальнейшем. Многие предприниматели отдают контроль в своей компании инвестору в обмен на деньги, нужные для развития. Но этот шаг часто тут же ставит крест на дальнейшем успехе.

По данным «Стартап барометра», треть российских основателей не имеют контрольного пакета в своем стартапе даже на первых этапах его развития. Это следствие того, что предприниматели выбирают неправильных инвесторов. Согласно исследованию, в 49% компаний инвестировал частный непрофильный инвестор, еще в 10% – стратегические инвесторы. Как правило, именно они претендуют на контрольный пакет в стартапе. Фонды и российские, и западные, акселераторы или профессиональные бизнес-ангелы обычно стараются не перехватывать контроль у основателей.

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