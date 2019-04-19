Чем опасны черные списки сотрудников

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Как показывает практика, работодатели нередко пытаются заставить работника уволиться по собственному желанию, угрожая внесением в так называемый черный список. Мол, попав в такой список, сотрудник долго не сможет найти работу – лучше подать заявление об уходе. Черные списки – негативные отзывы нанимателей о конкретных работниках в соцсетях, на специализированных интернет-сайтах или во внутренней сети работодателя.

Для сотрудника это серьезная угроза. Чтобы добиться удаления негативного отзыва о себе, ему придется приложить значительные усилия. Чтобы обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства, работник должен предоставить нотариально заверенные скриншоты сайта. Самостоятельно распечатанные скриншоты для суда не доказательство. В суде работнику также придется доказывать порочащий характер распространенных сведений. Например, уволенный сотрудник узнал, что его имя внесено в черный список в интранете бывшего работодателя с рекомендацией не заключать с ним трудовые и агентские договоры. Суд решил, что такая рекомендация не порочит честь и достоинство истца и отказал в удовлетворении иска. Привлечь работодателя к уголовной ответственности по ст. 128.1 УК («Клевета») также весьма проблематично – сложно выявить конкретное лицо, опубликовавшее сведения о бывшем работнике.