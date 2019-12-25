От каких налоговых схем следует отказаться в 2020 году
С 1990-х предприниматели привыкли творчески уходить от уплаты налогов. У каждого второго предприятия была двойная бухгалтерия. Однако за 30 лет многое изменилось. Усовершенствованы налоговое законодательство и инструменты контроля налогоплательщиков. Эффективные прежде способы сэкономить на налогах стали опасными. Вот распространенные схемы налоговой оптимизации, от которых стоит отказаться уже сегодня, если вы их применяете.
1. Уменьшение НДС путем фиктивного приобретения товаров у фирм-однодневок. Схема очень давно известна, но встречается до сих пор. По закону компании имеют право на вычет НДС. Например, они вычитают из НДС, который они должны заплатить с продажи готового продукта, НДС, уплаченный при покупке сырья. Но недобросовестные компании, чтобы снизить НДС, проводят фиктивные сделки. Создаются длинные цепочки контрагентов. Эта схема очень опасна, поскольку в автоматизированной системе АСК НДС 2 налоговый орган может увидеть расхождения в налогах, уплаченных компаниями – участниками сделки.
Такие налогоплательщики проходят углубленную камеральную проверку. Как правило, в итоге предприниматель как минимум доплачивает разницу, а как максимум, если доказан умысел в получении необоснованной налоговой выгоды, платит еще и штраф в 40% от невыплаченной суммы.
2. Полная неуплата НДС. Поставщик и покупатель по предварительному сговору выстраивают фиктивные цепочки поставок, ведут соответствующий документооборот. В результате этих манипуляций обязанность по уплате НДС возникает у одной, заранее выбранной на эту роль брошенной компании. По факту налог не платит никто. Сейчас у налоговых органов уходит немало времени на отслеживание таких операций, прежде чем выдвинуть бизнесу претензии, однако после запуска обновленной системы АСК НДС 2 в январе 2020 г. эта схема станет прозрачнее для налоговиков и рискованнее для бизнеса.