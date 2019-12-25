От каких налоговых схем следует отказаться в 2020 году

2. Полная неуплата НДС. Поставщик и покупатель по предварительному сговору выстраивают фиктивные цепочки поставок, ведут соответствующий документооборот. В результате этих манипуляций обязанность по уплате НДС возникает у одной, заранее выбранной на эту роль брошенной компании. По факту налог не платит никто. Сейчас у налоговых органов уходит немало времени на отслеживание таких операций, прежде чем выдвинуть бизнесу претензии, однако после запуска обновленной системы АСК НДС 2 в январе 2020 г. эта схема станет прозрачнее для налоговиков и рискованнее для бизнеса.