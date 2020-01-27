Можно ли перечислять зарплату сотруднику на несколько разных счетов
Начисление зарплаты – чувствительный вопрос и для работника, и для работодателя. Закон обязывает начислять зарплату не реже чем каждые полмесяца и в четко установленные даты. Хотя у работодателей во внутренних документах до сих пор можно встретить фразу о выплате зарплаты в период с такого-то числа по такое-то число месяца. Это, как и задержки с начислением, является грубым нарушением, которое может привести даже к уголовной ответственности.
Зарплатного рабства у нас уже нет: сотрудник имеет право самостоятельно выбрать банк, в котором он хочет получать деньги. Ограничения и запреты работодателя – серьезное нарушение с наказанием, по тяжести сравнимым с невыплатой самой зарплаты. Хотя для изъявления своей воли человек должен написать заявление, указав реквизиты счета в банке-получателе. По закону сообщить о смене банка надо не менее чем за 15 календарных дней до дня начисления зарплаты. Ранее на это отводилось пять рабочих дней.
Но в эпоху интернета важнейшей задачей становится защита сбережений от разного рода кибермошенников. Специалисты по безопасности предлагают оформлять несколько банковских карт и не держать на них суммы, превышающие предстоящие платежи. У многих уже несколько карт, эмитированных разными банками. Резонный вопрос: можно ли перечислять заработную плату не на один счет, а на два или три – в разных банках?