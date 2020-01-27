Можно ли перечислять зарплату сотруднику на несколько разных счетов

Начисление зарплаты – чувствительный вопрос и для работника, и для работодателя. Закон обязывает начислять зарплату не реже чем каждые полмесяца и в четко установленные даты. Хотя у работодателей во внутренних документах до сих пор можно встретить фразу о выплате зарплаты в период с такого-то числа по такое-то число месяца. Это, как и задержки с начислением, является грубым нарушением, которое может привести даже к уголовной ответственности.