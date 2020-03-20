По правилам кадастровая стоимость должна быть равна рыночной, но на практике они часто отличаются – как в большую, так и в меньшую сторону, бывает, что и в разы. На кадастровую стоимость влияют площадь, год постройки недвижимости, техническое состояние, материалы, использованные при строительстве, а также местонахождение, наличие или отсутствие коммуникаций и инженерного оборудования. И не все эти параметры учитываются должным образом, так как расчет ведется массовым методом. Оценщик не проводит осмотр сооружения, не знает, в каком оно состоянии, что расположено рядом, для каких целей оно используется. Так в расчетах возникают ошибки, которые могут стать неприятным сюрпризом для собственника. Это грозит обернуться повышенным налогом на имущество или вызвать вопросы у банка, который при оценке залога может заподозрить, что стороны сделки занижают цену недвижимости.