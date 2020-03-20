Как оспорить кадастровую стоимость склада и цеха
По данным Росреестра, в 2019 г. в России было зарегистрировано 12 700 случаев, когда владельцы недвижимости добились снижения ее кадастровой стоимости.
А с 1 января 2020 г. налогообложению по кадастровой стоимости подлежат жилые дома и квартиры, гаражи, машино-места, незавершенное строительство, строения, сооружения и вся другая принадлежащая организациям недвижимость.
По правилам кадастровая стоимость должна быть равна рыночной, но на практике они часто отличаются – как в большую, так и в меньшую сторону, бывает, что и в разы. На кадастровую стоимость влияют площадь, год постройки недвижимости, техническое состояние, материалы, использованные при строительстве, а также местонахождение, наличие или отсутствие коммуникаций и инженерного оборудования. И не все эти параметры учитываются должным образом, так как расчет ведется массовым методом. Оценщик не проводит осмотр сооружения, не знает, в каком оно состоянии, что расположено рядом, для каких целей оно используется. Так в расчетах возникают ошибки, которые могут стать неприятным сюрпризом для собственника. Это грозит обернуться повышенным налогом на имущество или вызвать вопросы у банка, который при оценке залога может заподозрить, что стороны сделки занижают цену недвижимости.
Если собственник недвижимости считает, что кадастровая стоимость его объекта завышена необоснованно, он может ее оспорить. Мы подготовили инструкцию, как малому бизнесу это можно сделать.