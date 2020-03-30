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Коронавирус и общее собрание акционеров

Сезон общих собраний начался. Как их проводить в нынешних условиях?
Марина Янковская , партнер, руководитель отдела корпоративного права Rödl & Partner

Меры, принимаемые государствами в связи с распространением коронавируса, стремительно ужесточаются. И для компаний, в первую очередь международных, запреты и ограничения означают отмену встреч, совещаний, собраний и других совместных мероприятий. Не заставили себя долго ждать и первые судебные решения, связанные с коронавирусом.

Так, Арбитражный суд Амурской области в марте этого года отказал в иске одному из участников общества с ограниченной ответственностью (ООО), который через суд пытался обязать гендиректора ООО провести общее собрание участников. Гендиректор отказался созвать общее собрание, объяснив, что остальные участники являются гражданами КНР и один из них находится на лечении в Корее. В суде генеральный директор пояснил: пограничный таможенный пункт с Россией закрыт и очное собрание невозможно, так как граждане Китая не имеют возможности прибыть в Россию. И что даже если суд примет решение в пользу истца, то выполнить это решение в нынешних обстоятельствах будет нереально. Суд в иске отказал.

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