Так, Арбитражный суд Амурской области в марте этого года отказал в иске одному из участников общества с ограниченной ответственностью (ООО), который через суд пытался обязать гендиректора ООО провести общее собрание участников. Гендиректор отказался созвать общее собрание, объяснив, что остальные участники являются гражданами КНР и один из них находится на лечении в Корее. В суде генеральный директор пояснил: пограничный таможенный пункт с Россией закрыт и очное собрание невозможно, так как граждане Китая не имеют возможности прибыть в Россию. И что даже если суд примет решение в пользу истца, то выполнить это решение в нынешних обстоятельствах будет нереально. Суд в иске отказал.