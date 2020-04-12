Почему нынешнее обучение в вузах – никакое не онлайн-образованиеКак вузам решить проблемы, с которыми столкнулись преподаватели и студенты
Пандемия коронавируса вынудила вузы переходить на дистанционное обучение. Но происходящее сегодня можно назвать экстренной доставкой контента слушателям в условиях самоизоляции. Большинство вузов и сами преподаватели не были готовы к переходу в онлайн. Как показало исследование ВШЭ 2019 г., преподаватели вузов с ученой степенью оценивают свой уровень владения дистанционными технологиями на 3,2 балла из пяти. Каждый четвертый ни разу за последние три года не использовал сервисы удаленной видеосвязи для участия в вебинарах и видеоконференциях.
Но преподаватели и не обязаны владеть технологиями онлайн-обучения. Их просто к этому не готовили, хотя образование и его современные методы ‒ главная функция университетов. Попробуйте обязать хирурга выполнять свою работу из дома. Пускай он объяснит пациенту по Skype, как удалить себе аппендицит. Звучит абсурдно. Поэтому то, с какой находчивостью преподаватели перестраиваются на дистанционный формат, заслуживает похвалы.