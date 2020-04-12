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Почему нынешнее обучение в вузах – никакое не онлайн-образование

Как вузам решить проблемы, с которыми столкнулись преподаватели и студенты
Нурлан Киясов , Директор EdCrunch University НИТУ МИСиС

Пандемия коронавируса вынудила вузы переходить на дистанционное обучение. Но происходящее сегодня можно назвать экстренной доставкой контента слушателям в условиях самоизоляции. Большинство вузов и сами преподаватели не были готовы к переходу в онлайн. Как показало исследование ВШЭ 2019 г., преподаватели вузов с ученой степенью оценивают свой уровень владения дистанционными технологиями на 3,2 балла из пяти. Каждый четвертый ни разу за последние три года не использовал сервисы удаленной видеосвязи для участия в вебинарах и видеоконференциях.

Но преподаватели и не обязаны владеть технологиями онлайн-обучения. Их просто к этому не готовили, хотя образование и его современные методы ‒ главная функция университетов. Попробуйте обязать хирурга выполнять свою работу из дома. Пускай он объяснит пациенту по Skype, как удалить себе аппендицит. Звучит абсурдно. Поэтому то, с какой находчивостью преподаватели перестраиваются на дистанционный формат, заслуживает похвалы. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных