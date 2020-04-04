Полтора миллиарда пропущенных уроков

Стратегия «продолжаем все, как было, только в удаленке», принятая сегодня в большинстве стран, может быть оправдана только на короткой дистанции. Надо честно признать, что при этой стратегии нельзя рассчитывать на хорошие образовательные результаты, на исполнение всех функций системы образования. В лучшем случае мы можем сосредоточиться на усеченной учебной функции. Не случайно, объявляя о закрытии кампуса Университета Беркли в США, его ректор заметил, что делает это не для того, чтобы добиться высокого качества образования, а для того, чтобы остановить эпидемию и не выпустить студентов на улицу. То есть нам предлагается немножко поимитировать учебный процесс, переждать карантин, а потом вернуться к нормальному обучению. Еще раз подчеркнем, что такая стратегия кажется разумной на коротком отрезке времени. Мы ведь не переживаем особо, если класс или целая школа уходят на карантин на пару недель... Но сейчас все понимают, что этот учебный год придется завершать, не возвращаясь в школьные классы и университетские аудитории.