Как искусственный интеллект предсказал пандемию раньше ВОЗ

В тот день китайский врач Ли Вэньлян обсуждал онлайн с коллегами странное заболевание у пациентов, а вечером (в Торонто – раннее утро, минус 12 часов) департамент здравоохранения Уханя оповестил о подозрительном заболевании медицинские учреждения города. Его поначалу приняли за разновидность SARS, возвращения которого в регионе боятся еще со времен эпидемии 2003 г. Но это оказался не известный раньше коронавирус, впоследствии он получил название SARS-CoV-2, а вызываемая им болезнь – COVID-19.