Как искусственный интеллект предсказал пандемию раньше ВОЗ
Основатель BlueDot Камран Хан как-то пошутил, что борьба с эпидемиями стала его дурной привычкой. Вот и сейчас программа искусственного интеллекта BlueDot засекла опасность 30 декабря, вскоре после полуночи по канадскому времени: она нашла в интернете сообщения о необычных случаях пневмонии, локализованных в одном месте – в Ухане.
В тот день китайский врач Ли Вэньлян обсуждал онлайн с коллегами странное заболевание у пациентов, а вечером (в Торонто – раннее утро, минус 12 часов) департамент здравоохранения Уханя оповестил о подозрительном заболевании медицинские учреждения города. Его поначалу приняли за разновидность SARS, возвращения которого в регионе боятся еще со времен эпидемии 2003 г. Но это оказался не известный раньше коронавирус, впоследствии он получил название SARS-CoV-2, а вызываемая им болезнь – COVID-19.
Искусственный интеллект BlueDot может лишь анализировать информацию и выделять подозрительные случаи; решение, что предпринять, остается за людьми. Сотрудники BlueDot выпустили оповещение для больниц и минздрава Канады, авиакомпании Air Canada и прочих своих клиентов 31 декабря. В тот же день власти Китая информировали ВОЗ о случаях пневмонии неизвестного происхождения, о ней написали СМИ, не только китайские, но и западные – например, немецкая DW.