Какие онлайновые учебные курсы стали популярны во время пандемии

Какие онлайновые учебные курсы стали популярны во время пандемииЧему полезному могут научиться сотрудники и руководители, сидя дома
Пандемия и режим самоизоляции привели к настоящему буму в сфере онлайн-образования. Спрос на дистанционные курсы резко взлетел. По данным платформы GetCourse, на которой размещают дистанционные курсы сотни онлайн-школ, уже во второй половине марта продажи курсов выросли на 20% по сравнению с первой половиной месяца: если с 1 по 16 марта курсов было продано на 1,2 млрд руб., то с 17 по 31 марта – уже на 1,5 млрд руб. Число пользователей, пытавшихся организовать собственные курсы, увеличилось при этом на 30%.
А число вновь зарегистрировавшихся пользователей в онлайн-университете «Нетология» во второй половине марта в 4 раза выше по сравнению с любыми обычными двумя неделями года, рассказывает Марианна Снигирева, исполнительный директор онлайн-университета. По ее словам, более всего на платформе выросла аудитория пользователей в возрасте 45–54 года (на 104%), а число пользователей от 35 до 44 лет увеличилось на 80%.