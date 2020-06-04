Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Менеджмент Эксклюзивно по подписке

Как дистанционным сотрудникам работать после пандемии

Пять ситуаций, требующих тщательного юридического оформления
Вера Гиряева , ведущий специалист по персоналу компании Rödl & Partner

За те месяцы, пока компании из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки трудились дистанционно, многие работодатели оценили удобства и преимущества работы из дома и обдумывают, как после окончания эпидемии организовать работу сотрудников. Пока проект поправок в Трудовой кодекс в главу о дистанционной работе проходит стадию обсуждения, рассмотрим, что можно сделать сейчас по действующим законам о труде.

Ситуация 1. Работник продолжает трудиться из дома, и ему не нужно являться в офис. Пандемия коронавирусной инфекции привела к тому, что словосочетание «удаленная работа» попало в официальные документы. Минтруд выпустил 23 апреля 2020 г. письмо № 14-2/10/П-3710, в котором разъяснял виды «гибких форм занятости в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции». К таким «гибким формам» были отнесены удаленная, дистанционная и надомная работа. Минтруд предложил переводить работников на удаленную работу временно, посредством издания приказа. Понятия удаленной работы в Трудовом кодексе нет, нет и детального регулирования таких трудовых отношений. Поэтому, если компания намерена и после окончания самоизоляции предоставить работникам возможность работать из дома, рекомендуется заключать дополнительные соглашения к трудовым договорам о дистанционной работе. Понятие «дистанционная работа» и регулирование дистанционной работы закреплено в главе 49.1 Трудового кодекса. Обязанности работников соответствуют понятию «дистанционная работа», если она выполняется вне офиса и для ее выполнения используются информационно-телекоммуникационные сети, в том числе интернет. В таких случаях рекомендуем по согласованию с работником перевести его постоянно или временно на дистанционную работу и описать в дополнительном соглашении все необходимые условия. Особенно важным вопрос оформления работы из дома может стать в случае спора между работником и работодателем.

Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить до 14 июня 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных