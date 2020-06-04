Ситуация 1. Работник продолжает трудиться из дома, и ему не нужно являться в офис. Пандемия коронавирусной инфекции привела к тому, что словосочетание «удаленная работа» попало в официальные документы. Минтруд выпустил 23 апреля 2020 г. письмо № 14-2/10/П-3710, в котором разъяснял виды «гибких форм занятости в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции». К таким «гибким формам» были отнесены удаленная, дистанционная и надомная работа. Минтруд предложил переводить работников на удаленную работу временно, посредством издания приказа. Понятия удаленной работы в Трудовом кодексе нет, нет и детального регулирования таких трудовых отношений. Поэтому, если компания намерена и после окончания самоизоляции предоставить работникам возможность работать из дома, рекомендуется заключать дополнительные соглашения к трудовым договорам о дистанционной работе. Понятие «дистанционная работа» и регулирование дистанционной работы закреплено в главе 49.1 Трудового кодекса. Обязанности работников соответствуют понятию «дистанционная работа», если она выполняется вне офиса и для ее выполнения используются информационно-телекоммуникационные сети, в том числе интернет. В таких случаях рекомендуем по согласованию с работником перевести его постоянно или временно на дистанционную работу и описать в дополнительном соглашении все необходимые условия. Особенно важным вопрос оформления работы из дома может стать в случае спора между работником и работодателем.