По сути, именно этим приказом и утвержден порядок, согласно которому определяется норма. В то же время нормативного акта, устанавливающего расчет, скажем, на год, нет – этот показатель зависит от часов в конкретном месяце и квартале, а также от установленной продолжительности времени в неделю. Более того, производственный календарь, в котором мы видим нормы работы, как официальный документ не утверждается. А именно в нем присутствуют расчеты для 40, 36 и 24-часовой недели. Между тем нет ни федерального закона, ни постановления правительства, к которому бы мог относиться такой календарь. Так же как нет и требований по порядку его составления и ведения. По большому счету он выступает лишь инструментом, чтобы отразить рабочие и нерабочие дни. А составляют его справочно-правовые системы или сами работодатели.