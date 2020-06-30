Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Менеджмент Эксклюзивно по подписке

Как определить норму рабочего времени сотрудника на удаленке

И как ее изменять, чтобы не нарушить закон
Елена Кожемякина , управляющий партнер BLS

Рабочее время может быть понятием растяжимым. Это еще раз показала нынешняя ситуация с коронавирусом. Существуют правила и нормативы, но, когда продажи падают, производство снижается или останавливается, логично встает вопрос об объемах работы.

Хорошо, если можно было просто перевести сотрудников на удаленку, а объемы задач не уменьшились. Но часто приходится думать о более сложных мерах: неполная рабочая неделя или вообще простой. Как же быть в таком случае с нормой рабочего времени, ведь она четко установлена законодательством? За последнее время мы получили этот вопрос сразу от нескольких клиентов. Давайте обратимся к нормативам и посмотрим, что и как делать работодателям, чтобы избежать рисков.

Статья 91 Трудового кодекса (ТК) определяет, что рабочее время – это время, когда сотрудник должен исполнять трудовые обязанности, а компания обязана вести учет фактически отработанного времени. При этом нормальная продолжительность работы не может превышать 40 часов в неделю. Однако еще в августе 2009 г. вышел приказ Минздравсоцразвития РФ № 588н «Об утверждении порядка исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные периоды времени в зависимости от продолжительности рабочего времени в неделю». В нем сказано, что норма считается исходя из восьми часов в день при 40-часовой неделе. Если часов в неделю меньше, они также делятся на пять рабочих дней. По этой схеме и считаются общие часы за любой необходимый период.

По сути, именно этим приказом и утвержден порядок, согласно которому определяется норма. В то же время нормативного акта, устанавливающего расчет, скажем, на год, нет – этот показатель зависит от часов в конкретном месяце и квартале, а также от установленной продолжительности времени в неделю. Более того, производственный календарь, в котором мы видим нормы работы, как официальный документ не утверждается. А именно в нем присутствуют расчеты для 40, 36 и 24-часовой недели. Между тем нет ни федерального закона, ни постановления правительства, к которому бы мог относиться такой календарь. Так же как нет и требований по порядку его составления и ведения. По большому счету он выступает лишь инструментом, чтобы отразить рабочие и нерабочие дни. А составляют его справочно-правовые системы или сами работодатели.

Вы видите 40% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных