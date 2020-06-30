Как определить норму рабочего времени сотрудника на удаленкеИ как ее изменять, чтобы не нарушить закон
Рабочее время может быть понятием растяжимым. Это еще раз показала нынешняя ситуация с коронавирусом. Существуют правила и нормативы, но, когда продажи падают, производство снижается или останавливается, логично встает вопрос об объемах работы.
Хорошо, если можно было просто перевести сотрудников на удаленку, а объемы задач не уменьшились. Но часто приходится думать о более сложных мерах: неполная рабочая неделя или вообще простой. Как же быть в таком случае с нормой рабочего времени, ведь она четко установлена законодательством? За последнее время мы получили этот вопрос сразу от нескольких клиентов. Давайте обратимся к нормативам и посмотрим, что и как делать работодателям, чтобы избежать рисков.
Статья 91 Трудового кодекса (ТК) определяет, что рабочее время – это время, когда сотрудник должен исполнять трудовые обязанности, а компания обязана вести учет фактически отработанного времени. При этом нормальная продолжительность работы не может превышать 40 часов в неделю. Однако еще в августе 2009 г. вышел приказ Минздравсоцразвития РФ № 588н «Об утверждении порядка исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные периоды времени в зависимости от продолжительности рабочего времени в неделю». В нем сказано, что норма считается исходя из восьми часов в день при 40-часовой неделе. Если часов в неделю меньше, они также делятся на пять рабочих дней. По этой схеме и считаются общие часы за любой необходимый период.
По сути, именно этим приказом и утвержден порядок, согласно которому определяется норма. В то же время нормативного акта, устанавливающего расчет, скажем, на год, нет – этот показатель зависит от часов в конкретном месяце и квартале, а также от установленной продолжительности времени в неделю. Более того, производственный календарь, в котором мы видим нормы работы, как официальный документ не утверждается. А именно в нем присутствуют расчеты для 40, 36 и 24-часовой недели. Между тем нет ни федерального закона, ни постановления правительства, к которому бы мог относиться такой календарь. Так же как нет и требований по порядку его составления и ведения. По большому счету он выступает лишь инструментом, чтобы отразить рабочие и нерабочие дни. А составляют его справочно-правовые системы или сами работодатели.