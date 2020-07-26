1. Проводить не только due diligence актива, но и тщательное исследование финансового состояния продавца. Обязательный минимум: проверка компании на предмет негативной деловой репутации (скандальные и часто меняющиеся бенефициары, подозрения в уклонении от уплаты налогов, невыплата заработной платы), изучение судебных дел с ее участием (чистая судебная история или, наоборот, к компании поданы десятки исков на миллиарды рублей), проверка финансовой устойчивости компании хотя бы на основе данных открытых источников (например, по СПАРК) и т. д. Не надейтесь только на собственные силы – привлекайте сторонних экспертов, готовых провести due diligence практически в любой сфере бизнеса от авиации до химической промышленности, от гостиничного бизнеса до нефтяных разработок. Что должно насторожить после аудита?