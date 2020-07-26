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Как снизить риски при покупке дорогих активов

Три простых рекомендации, которые позволят избежать судебных тяжб и финансовых потерь
Максим Дегтярев , вице-президент, директор департамента по работе с проблемными активами Сбербанка

Инвестиции в дорогие активы всегда требовали осмотрительности от покупателя. Но в периоды кризисов инвесторам необходимо усилить бдительность: риск ухудшения финансового положения текущего собственника актива возрастает, а значит, увеличиваются и потенциальные риски покупателя после заключения договора купли-продажи. В первую очередь речь идет об оспаривании другими кредиторами сделки при возможном банкротстве продавца. Например, в России в 2019 г. суды приняли 11 000 заявлений о признании сделок должника недействительными, из которых 37% были удовлетворены.

Вот несколько практических рекомендаций, которые позволят максимально снизить риски.

1. Проводить не только due diligence актива, но и тщательное исследование финансового состояния продавца. Обязательный минимум: проверка компании на предмет негативной деловой репутации (скандальные и часто меняющиеся бенефициары, подозрения в уклонении от уплаты налогов, невыплата заработной платы), изучение судебных дел с ее участием (чистая судебная история или, наоборот, к компании поданы десятки исков на миллиарды рублей), проверка финансовой устойчивости компании хотя бы на основе данных открытых источников (например, по СПАРК) и т. д. Не надейтесь только на собственные силы – привлекайте сторонних экспертов, готовых провести due diligence практически в любой сфере бизнеса от авиации до химической промышленности, от гостиничного бизнеса до нефтяных разработок. Что должно насторожить после аудита?

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных