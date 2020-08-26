1. Ограничение на использование мобильных устройств на работе. Этот радикальный способ может быть очень эффективным, но только в случае по-настоящему строгого контроля. Мы то и дело слышим, что компании запрещают использовать мобильные гаджеты на работе. За скобками остается то, насколько хорошо у них получается реализовывать запрет. Один из заводов после публикации сотрудником видео пожара на YouTube запретил проносить смартфоны на территорию. Уже через пару месяцев работники рассказывали, что охрана на проходной не обращает внимания на нарушения.