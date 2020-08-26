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Как контролировать смартфоны сотрудников

Если они привыкли пользоваться своими гаджетами в служебных целях
Лев Матвеев , председатель совета директоров группы компаний SearchInform

Уход на удаленную работу стер корпоративные границы. Сотрудникам приходилось использовать личные устройства для работы, и теперь они принесли эти привычки назад в офисы. Запреты на использование сотрудниками мобильных телефонов и раньше вызывали споры. А сейчас у компаний еще меньше аргументов для решительных мер. Хотя проблемы остались те же: каждая третья компания страдает от утечки данных из-за мобильных устройств.

Мобильный телефон – лучший инструмент, если нужно украсть информацию. Гаджет быстро передает данные, делает качественные фотографии и видео, имеет емкие карты памяти. Идеальных способов защиты нет. Многие методы неэффективны и часто незаконны. Но главное, контроль за использованием личных устройств всегда затрагивает приватное пространство сотрудника. Поэтому перед руководством компаний встает вопрос: как контролировать так, чтобы и цели достичь, и коллектив против себя не настроить. Вот основные варианты снижения риска утечки данных через мобильные устройства.

1. Ограничение на использование мобильных устройств на работе. Этот радикальный способ может быть очень эффективным, но только в случае по-настоящему строгого контроля. Мы то и дело слышим, что компании запрещают использовать мобильные гаджеты на работе. За скобками остается то, насколько хорошо у них получается реализовывать запрет. Один из заводов после публикации сотрудником видео пожара на YouTube запретил проносить смартфоны на территорию. Уже через пару месяцев работники рассказывали, что охрана на проходной не обращает внимания на нарушения.

К тому же в эпоху интернета вещей любой бытовой предмет становится гаджетом: очки, кольца, часы. Все они могут использоваться для приема и передачи информации. И уж если компания идет на строгий запрет, нужно готовиться к вечной гонке за технологиями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных