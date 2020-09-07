Пандемия заставила многие компании перейти в режим жесткой экономии, в том числе и на зарплатах сотрудников. Все больше работодателей готовы принимать молодых специалистов без опыта. Такие работники согласны трудиться за меньшую зарплату, но не обладают нужными знаниями и навыками. Поэтому отнюдь не все успешно проходят испытательный срок. Если становится понятно, что новичок не справляется, работодатель может не дожидаться окончания испытательного срока и расторгнуть трудовые отношения. Главное – сделать это правильно и по закону. По данным опроса, проведенного журналом «Директор по персоналу», каждый пятый работодатель хотя бы раз сталкивался с проблемами при увольнении сотрудников на испытательном сроке.