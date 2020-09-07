Как уволить сотрудника на испытательном срокеИ избежать судебного иска и штрафа в 200 000 рублей
Пандемия заставила многие компании перейти в режим жесткой экономии, в том числе и на зарплатах сотрудников. Все больше работодателей готовы принимать молодых специалистов без опыта. Такие работники согласны трудиться за меньшую зарплату, но не обладают нужными знаниями и навыками. Поэтому отнюдь не все успешно проходят испытательный срок. Если становится понятно, что новичок не справляется, работодатель может не дожидаться окончания испытательного срока и расторгнуть трудовые отношения. Главное – сделать это правильно и по закону. По данным опроса, проведенного журналом «Директор по персоналу», каждый пятый работодатель хотя бы раз сталкивался с проблемами при увольнении сотрудников на испытательном сроке.
Если работодатель незаконно уволил сотрудника на испытательном сроке, его ждут проверки трудовой инспекции, судебные тяжбы, которые могут закончиться выплатой солидной компенсации, а в некоторых случаях даже уголовная ответственность. За незаконное увольнение юрлица рискуют заплатить административный штраф от 30 000 до 200 000 руб. Суды восстанавливают сотрудников на работе и взыскивают с работодателей зарплату за время вынужденного прогула, а также компенсацию морального вреда. К моменту вынесения решения присужденные суммы часто измеряются сотнями тысяч рублей.
Когда можно уволить. По закону, если сотрудник во время испытательного срока не справляется со своими обязанностями, его можно уволить, письменно предупредив за три дня. Спрашивать мнение профсоюза и выплачивать выходное пособие при этом не нужно (ст. 71 ТК). Однако работник может успешно восстановиться через суд, если в договоре не описаны трудовые обязанности или кандидата не ознакомили с должностными инструкциями на тестовый период.
Кроме того, работника можно уволить на испытательном сроке по общим основаниям. Например, за прогул, нарушение техники безопасности, игнорирование корпоративной этики и правил трудовой дисциплины.