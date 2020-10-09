Как сдать новый отчет о дистанционных работникахЧетыре нюанса, которые следует учитывать работодателям
Согласно указу мэра Москвы № 97-УМ от 6.10.2020 работодатели Москвы должны перевести на дистанционную работу не менее 30% работников и исполнителей по гражданско-правовым договорам. Кроме того, начиная с 12 октября работодатели еженедельно должны сдавать отчеты, содержащие информацию об общем количестве работников, переведенных на дистанционную работу, сведения о номерах мобильных телефонов, автомобилей и проездных документов этих работников. Что нужно учитывать работодателям при подготовке отчетности?
1. Чтобы перевести работника на удаленный режим, рекомендуется заключить с ним дополнительное соглашение о переводе на дистанционную работу, согласно главе 49.1 Трудового кодекса (ТК). Если вы планируете после окончания пандемии вновь вернуть этого работника в офис, следует ограничить срок действия этого дополнительного соглашения конкретной датой. В противном случае и после окончания пандемии сотрудник будет иметь право работать удаленно.
2. В отчет нужно включать всех работников, которые переведены на дистанционную работу. Указ 97-УМ направлен на предотвращение распространения заболевания, на уменьшение пассажиропотока в общественном транспорте, поэтому не рекомендуем вызывать дистанционных работников из поданного списка приказом в офис, например, для работы с бумажными документами.