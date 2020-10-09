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Как сдать новый отчет о дистанционных работниках

Четыре нюанса, которые следует учитывать работодателям
Вера Гиряева , ведущий специалист по персоналу компании Rödl & Partner

Согласно указу мэра Москвы № 97-УМ от 6.10.2020 работодатели Москвы должны перевести на дистанционную работу не менее 30% работников и исполнителей по гражданско-правовым договорам. Кроме того, начиная с 12 октября работодатели еженедельно должны сдавать отчеты, содержащие информацию об общем количестве работников, переведенных на дистанционную работу, сведения о номерах мобильных телефонов, автомобилей и проездных документов этих работников. Что нужно учитывать работодателям при подготовке отчетности?

1. Чтобы перевести работника на удаленный режим, рекомендуется заключить с ним дополнительное соглашение о переводе на дистанционную работу, согласно главе 49.1 Трудового кодекса (ТК). Если вы планируете после окончания пандемии вновь вернуть этого работника в офис, следует ограничить срок действия этого дополнительного соглашения конкретной датой. В противном случае и после окончания пандемии сотрудник будет иметь право работать удаленно.

2. В отчет нужно включать всех работников, которые переведены на дистанционную работу. Указ 97-УМ направлен на предотвращение распространения заболевания, на уменьшение пассажиропотока в общественном транспорте, поэтому не рекомендуем вызывать дистанционных работников из поданного списка приказом в офис, например, для работы с бумажными документами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных