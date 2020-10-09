Согласно указу мэра Москвы № 97-УМ от 6.10.2020 работодатели Москвы должны перевести на дистанционную работу не менее 30% работников и исполнителей по гражданско-правовым договорам. Кроме того, начиная с 12 октября работодатели еженедельно должны сдавать отчеты, содержащие информацию об общем количестве работников, переведенных на дистанционную работу, сведения о номерах мобильных телефонов, автомобилей и проездных документов этих работников. Что нужно учитывать работодателям при подготовке отчетности?