Но все в разумных пределах. Не покупать же люстру для рабочего кабинета в доме или пылесос для уборки пыли? В то же время ТК не запрещает сотрудникам пользоваться своей техникой, программами и средствами защиты информации, если работодатель это разрешает. Он должен быть уверен, что не произойдет утечки данных и что используются лицензионные программы.