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Что и как компенсировать сотрудникам на удаленной работе?

Тема компенсаций дистанционным работникам обещает стать одной из самых сложных для служб персонала
Елена Кожемякина , управляющий партнер BLS

Одной из непростых тем, порожденных переводом сотрудников на удаленный режим и обновлением главы 49.1 Трудового кодекса (ТК), станут компенсации сотрудникам. Она сейчас вызывает у служб персонала множество вопросов. Например, покупать ли мебель (столы или стулья, в частности) и платить ли за свет дистанционным работникам?

Статья 312.6 ТК фиксирует, что дистанционный сотрудник вправе использовать личное или арендованное оборудование. При этом компания выплачивает компенсацию, а также возмещает расходы, связанные с использованием техники. А детальные условия надо описать в коллективном договоре, локальном нормативном акте, трудовом договоре и допсоглашении. И все это перечисляется через запятую.

Главная загвоздка в том, что закон не определяет конкретный перечень оборудования, оставляя список открытым. Следовательно, определять его придется работодателю – по соглашению сторон с сотрудниками. То, что он укажет и подпишет, и станет обязательным для исполнения. Главное, чтобы оборудование предназначалось для выполнения трудовых обязанностей и позволяло их выполнять. Если для работы необходим компьютер, телефон и мебель – этими средствами придется работников обеспечить.

Но все в разумных пределах. Не покупать же люстру для рабочего кабинета в доме или пылесос для уборки пыли? В то же время ТК не запрещает сотрудникам пользоваться своей техникой, программами и средствами защиты информации, если работодатель это разрешает. Он должен быть уверен, что не произойдет утечки данных и что используются лицензионные программы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных