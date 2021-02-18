Что и как компенсировать сотрудникам на удаленной работе?Тема компенсаций дистанционным работникам обещает стать одной из самых сложных для служб персонала
Одной из непростых тем, порожденных переводом сотрудников на удаленный режим и обновлением главы 49.1 Трудового кодекса (ТК), станут компенсации сотрудникам. Она сейчас вызывает у служб персонала множество вопросов. Например, покупать ли мебель (столы или стулья, в частности) и платить ли за свет дистанционным работникам?
Статья 312.6 ТК фиксирует, что дистанционный сотрудник вправе использовать личное или арендованное оборудование. При этом компания выплачивает компенсацию, а также возмещает расходы, связанные с использованием техники. А детальные условия надо описать в коллективном договоре, локальном нормативном акте, трудовом договоре и допсоглашении. И все это перечисляется через запятую.
Главная загвоздка в том, что закон не определяет конкретный перечень оборудования, оставляя список открытым. Следовательно, определять его придется работодателю – по соглашению сторон с сотрудниками. То, что он укажет и подпишет, и станет обязательным для исполнения. Главное, чтобы оборудование предназначалось для выполнения трудовых обязанностей и позволяло их выполнять. Если для работы необходим компьютер, телефон и мебель – этими средствами придется работников обеспечить.
Но все в разумных пределах. Не покупать же люстру для рабочего кабинета в доме или пылесос для уборки пыли? В то же время ТК не запрещает сотрудникам пользоваться своей техникой, программами и средствами защиты информации, если работодатель это разрешает. Он должен быть уверен, что не произойдет утечки данных и что используются лицензионные программы.