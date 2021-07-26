KPI для директора по цифровой трансформацииШесть метрик, которые подходят для любой отрасли и предприятия любого размера
В компаниях появилась новая и пока редкая должность – директор по цифровой трансформации (Сhief Digital Transformation Officer, CDTO). Основное его отличие от технического директора (Chief Technical Officer, CTO) в том, что CDTO должен понимать бизнес так же хорошо, как и технологии. Иными словами, CTO знает, какой набор технологий нужен вашему бизнесу, а CDTO понимает, как компания может с помощью этих технологий зарабатывать.
CDTO должен оценить, с какими вызовами сталкивается бизнес и какие цели для себя намечает. Как правило, проблематика сводится к трем пунктам:
1. Конкуренция – нарастающее давление со стороны конкурентов в отрасли.
2. Качество и количество услуг и товаров – неудовлетворение спроса и несоответствие качества цене предоставляемых услуг.