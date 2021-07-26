В компаниях появилась новая и пока редкая должность – директор по цифровой трансформации (Сhief Digital Transformation Officer, CDTO). Основное его отличие от технического директора (Chief Technical Officer, CTO) в том, что CDTO должен понимать бизнес так же хорошо, как и технологии. Иными словами, CTO знает, какой набор технологий нужен вашему бизнесу, а CDTO понимает, как компания может с помощью этих технологий зарабатывать.