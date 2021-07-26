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KPI для директора по цифровой трансформации

Шесть метрик, которые подходят для любой отрасли и предприятия любого размера
Тимур Кульчицкий , региональный менеджер Red Hat по России и СНГ

В компаниях появилась новая и пока редкая должность – директор по цифровой трансформации (Сhief Digital Transformation Officer, CDTO). Основное его отличие от технического директора (Chief Technical Officer, CTO) в том, что CDTO должен понимать бизнес так же хорошо, как и технологии. Иными словами, CTO знает, какой набор технологий нужен вашему бизнесу, а CDTO понимает, как компания может с помощью этих технологий зарабатывать.

CDTO должен оценить, с какими вызовами сталкивается бизнес и какие цели для себя намечает. Как правило, проблематика сводится к трем пунктам:

1. Конкуренция – нарастающее давление со стороны конкурентов в отрасли.

2. Качество и количество услуг и товаров – неудовлетворение спроса и несоответствие качества цене предоставляемых услуг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных