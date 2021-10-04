Как работодателю понять, что сотрудникам не хватает подготовкиИ определить области дефицита знаний и навыков
Согласно недавнему исследованию Hays, 67% профессионалов считают систему обучения в своей компании неэффективной. Либо темы и предметы выбраны неправильно, либо формат неудачный. Качество подготовки персонала не имеет однозначных метрик, но от него зависят многие финансово-экономические показатели: удельная выработка, доля брака, процент выполнения плана и т. д. Если планы продаж хронически не выполняются, доля брака на производстве выше, а удельная выработка в компании ниже, чем у конкурентов, при сопоставимых зарплатах это повод для анализа, насколько хорошо поставлено обучение персонала в компании.
Долгое время, чему и как надо учить, компании определяли с помощью опросов сотрудников, чему они хотели бы научиться. Или решения о том, что людей надо направить на курсы повышения квалификации, принимали руководители бизнес-подразделений. Но сотрудники часто исходят из личных, а не корпоративных интересов (хотят выучить английский или получить MBA за счет компании, но в работе им это вряд ли пригодится). А руководители не всегда имеют полное представление о круге обязанностей подчиненных, а значит, и о тех знаниях и навыках, которые нужны людям для продуктивной работы.