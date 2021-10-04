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Как работодателю понять, что сотрудникам не хватает подготовки

И определить области дефицита знаний и навыков
Анастасия Боровская , директор Русской школы управления

Согласно недавнему исследованию Hays, 67% профессионалов считают систему обучения в своей компании неэффективной. Либо темы и предметы выбраны неправильно, либо формат неудачный. Качество подготовки персонала не имеет однозначных метрик, но от него зависят многие финансово-экономические показатели: удельная выработка, доля брака, процент выполнения плана и т. д. Если планы продаж хронически не выполняются, доля брака на производстве выше, а удельная выработка в компании ниже, чем у конкурентов, при сопоставимых зарплатах это повод для анализа, насколько хорошо поставлено обучение персонала в компании.

Долгое время, чему и как надо учить, компании определяли с помощью опросов сотрудников, чему они хотели бы научиться. Или решения о том, что людей надо направить на курсы повышения квалификации, принимали руководители бизнес-подразделений. Но сотрудники часто исходят из личных, а не корпоративных интересов (хотят выучить английский или получить MBA за счет компании, но в работе им это вряд ли пригодится). А руководители не всегда имеют полное представление о круге обязанностей подчиненных, а значит, и о тех знаниях и навыках, которые нужны людям для продуктивной работы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных