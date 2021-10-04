Долгое время, чему и как надо учить, компании определяли с помощью опросов сотрудников, чему они хотели бы научиться. Или решения о том, что людей надо направить на курсы повышения квалификации, принимали руководители бизнес-подразделений. Но сотрудники часто исходят из личных, а не корпоративных интересов (хотят выучить английский или получить MBA за счет компании, но в работе им это вряд ли пригодится). А руководители не всегда имеют полное представление о круге обязанностей подчиненных, а значит, и о тех знаниях и навыках, которые нужны людям для продуктивной работы.