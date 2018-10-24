Как не потратить деньги на обучение персонала впустую

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Многие российские компании обучают персонал, и большинство видит в бизнес-образовании волшебную таблетку, способную в одно мгновение избавить от всех проблем. Но это не так. Выбирая курсы для сотрудников, руководители раз за разом допускают одни и те же ошибки, которые сводят эффективность обучения к нулю.

Ошибка 1. Позволять сотрудникам самим выбирать курсы. Курс для сотрудника должен выбирать руководитель – он знает проблемные места в работе и понимает, что нужно менять. Например, менеджеру по продажам не удается довести клиента до сделки. Ему нужно подтянуть навыки ведения переговоров и изучить различные приемы продаж. Но сам сотрудник вряд ли сможет объективно оценить эффективность своей работы и скорее выберет курс по управлению отделом продаж, который может помочь ему продвинуться в карьере. Он получит навыки, которые пригодятся ему не скоро, а руководитель не получит ничего нового – только менеджера по продажам с теми же проблемами, что были раньше.