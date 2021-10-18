Технологии и инструментарий федеральных таможенной, налоговой служб и Центробанка совершенствуются с каждым годом. Еще в 2018 г. базы налоговой и таможни объединились, теперь налоговики видят декларации (ДТ), номенклатуру грузов, уплаченный при ввозе НДС. Там, куда у налоговой нет доступа, есть доступ у валютного контроля. И если фактическая сумма переведенных на зарубежные счета средств отличается от той, что указана в таможенных документах, валютный контроль передает информацию в налоговую инспекцию. ФНС сначала берет предпринимателя на контроль и, если обнаруживает признаки недобросовестности, организует полномасштабные проверки.