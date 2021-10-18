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Почему в 2021 году привычные схемы серого растаможивания стали опасны

Ими компании спокойно пользовались десятки лет. Что изменилось?
Юлия Шленская , президент компании КВТ

Технологии и инструментарий федеральных таможенной, налоговой служб и Центробанка совершенствуются с каждым годом. Еще в 2018 г. базы налоговой и таможни объединились, теперь налоговики видят декларации (ДТ), номенклатуру грузов, уплаченный при ввозе НДС. Там, куда у налоговой нет доступа, есть доступ у валютного контроля. И если фактическая сумма переведенных на зарубежные счета средств отличается от той, что указана в таможенных документах, валютный контроль передает информацию в налоговую инспекцию. ФНС сначала берет предпринимателя на контроль и, если обнаруживает признаки недобросовестности, организует полномасштабные проверки. 

В результате нелегальные схемы растаможивания, которыми компании спокойно пользовались десятки лет, сейчас оказались под колпаком ФТС и ФНС. Речь идет о пяти популярных схемах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных