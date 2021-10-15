«Агрессивные белорусские схемы оптимизации надо пресекать»

«Был век бурный, дивный век», – писал поэт и генерал-лейтенант Денис Давыдов, ностальгируя о том, как его гусары-партизаны громили французов во времена вторжения Наполеона. Генерал-полковник таможенной службы и первый заместитель ее руководителя Руслан Давыдов, хотя и не в столь поэтичной форме, но не менее ярко и образно описывает баталии за чистоту российских границ в экономическом смысле. «Там [в 2008 г. в международном хабе «Почты России»] жара, граждане из Средней Азии толкают сетчатые клетки на колесах с посылками, которые лежат навалом. Идут какие-то сортировки, малопривлекательная картина», – вспоминает генерал-полковник.

За спиной Давыдова огромная карта России во всю стену – как иллюстрация тех колоссальных усилий, которые таможня вкладывает в соблюдение порядка во внешней торговле страны. Сейчас, по его словам, все по-другому – товарные потоки удалось оцифровать и запустить машины, которые сортируют посылки на международные отправления «со страшной скоростью». Но нарушения остались – недобросовестные предприниматели, сдерживается Давыдов, занимаются контрабандой леса аффилированным лицам в Китай и взамен этого покупают ширпотреб на продажу в России. Баталии еще не закончены.

В интервью «Ведомостям» первый заместитель руководителя ФТС также рассказал о регулировании интернет-торговли, повышении прозрачности поставок из Белоруссии и результатах проверок компаний после сообщения Счетной палаты об уходе от таможенных платежей почти на 100 млрд руб.

– 1 октября в России создана Центральная почтовая таможня. Для чего это делается?

– Создание Центральной почтовой таможни будет происходить поэтапно: с октября будут проводиться организационные мероприятия, реальная работа в централизованном формате должна начаться с февраля следующего года.

Главная цель – обеспечить максимально возможную унификацию, прозрачность и скорость совершения таможенных операций в отношении товаров трансграничной интернет-торговли.

– Почтовая таможня будет действовать во всех регионах России? Не только в Московском транспортном узле?

– Да, мы ставим своей целью максимальную концентрацию таможенных операций в центрах электронного декларирования. Аналогичный подход будет применяться и к товарам интернет-торговли. Хотя, безусловно, Московский регион остается главным центром экономического притяжения. 86% от всех грузов, перемещаемых авиационным транспортом, прибывают в Москву, а потом распределяются по стране.

Создание почтовой таможни касается организации работы по всем товарам интернет-торговли: интернет-посылок, перевозимых и почтой, и экспресс-перевозчиками.

Интернет-торговля консолидировалась, выделилась по факту в отдельный вид торговли, который должен быть отрегулирован. Следует создать информационно-технические, технологические условия, подготовить людей. Для этого необходима централизация и концентрация. На сегодняшний момент у нас больше 20 мест по стране для оформления таких товаров, включая почту и экспресс-перевозчиков. Все они входят в состав различных таможенных органов, для которых это непрофильная деятельность. В то время как скорость обработки почтовых и экспресс-грузов должна быть одинаковой.

– Участники рынка торговли ожидают, что в этом году на Совете Евразийской экономической комиссии снова будет обсуждаться тема дальнейшего снижения беспошлинного порога для отправлений из-за рубежа в адрес физлиц. Вы сами неоднократно предлагали обнулить этот порог. Какие сейчас мнения сторон, что предлагает Россия?

– Мы действительно последовательно в течение уже нескольких лет на различных площадках, в том числе во Всемирной таможенной организации (ВТО), выступаем за особое регулирование этого вида торговли. Источник проблемы состоит в путанице этого нового вида торговли с товарами для личного пользования, для физлиц. Раньше не существовало интернет-торговли, люди самостоятельно привозили товары из-за границы. А теперь электронная торговля прочно вошла в нашу жизнь и приобрела гигантские масштабы.

Сейчас в интернет-торговле мы совершенно четко можем идентифицировать товар, перемещаемый через таможенную границу. Изменился лишь способ доставки до конкретного получателя: товар доставляется не в магазин, а напрямую покупателю. Поэтому все признаки для необходимости уплаты пошлины присутствуют.

В Евросоюзе обнулили беспошлинный порог с 1 июля. При том что в ЕС сохраняется НДС с посылок дороже 150 евро, поэтому посылок полностью без уплаты у них нет. ЕС – наш крупнейший экономический партнер, и он защищает свой рынок, а мы в ЕАЭС по-прежнему позволяем входить на наш рынок огромному количеству товаров, по которым не платится ничего: нет пошлин, налогов, накладных расходов, страховых сборов, только доставка, которая в сравнении со стоимостью товара крайне мала.

Регулирование и снижение беспошлинного порога справедливо и экономически целесообразно, оно будет в первую очередь влиять на деятельность экономических агентов, производственных и промышленных компаний, которые что-то производят или собираются производить на нашей евразийской территории.

– А конкретные предложения есть – до какого уровня снижать? Сейчас порог 200 евро, будет ли дальнейшее снижение до 100 евро, до 50 евро?

– В ЕАЭС мы разрабатываем и обсуждаем предложения на протяжении нескольких лет. Они направлены на то, чтобы этот процесс проходил без потрясений. Главное условие – комфорт и удобство для потребителя. В результате проводимых встреч мы выяснили, что адекватные потребители понимают ситуацию и готовы платить за ввозимые из-за границы товары при условии быстрой и удобной оплаты без задержек.

Для этого уже разработан эксперимент с «Почтой России», технологические решения готовы: на площадке можно отметить платеж, свою готовность заплатить, затем происходит списание денежных средств.

В настоящее время в Евразийской комиссии обсуждается этот вопрос, существует идея снижать порог поэтапно. При плавном снижении по графику 200-100-50 проблем быть не должно.

Наличие беспошлинного порога удобно для недобросовестных предпринимателей, которые используют различные схемы уклонения от уплаты платежей. Прослеживаются многочисленные посылки в адрес одних и тех же лиц, которые открывают ИП, завозят товары для физлиц и потом реализуют их, получая при этом необоснованные конкурентные преимущества.

– А в целом вся эта история с понижением порога была оправданной? Государство планировало собрать сотни миллиардов рублей, а по факту сообщалось о сборах на сотни миллионов.

– В 2020 г. мы собрали чуть больше 2 млрд руб. По количеству отправлений мы остаемся примерно на том же уровне, что и в прошлом году, но сборы уже превысили показатели прошлого года. Это говорит о том, что люди стали платить чаще и честнее заявлять стоимость товара.

Мы идем в этом году на 3 млрд руб. платежей с интернет-торговли. В то время как в день со всех товаров ФТС собирает около 20 млрд руб. Но такая разница вполне понятна. Во-первых, порог крайне высокий – 200 евро. Во-вторых, ушла кратность: до этого было 500 евро, но в месяц, а сейчас 200, но с посылки. С превышения 500 платили 30%, а сейчас платят 15% с превышения 200. То есть сейчас целый огромный сегмент интернет-покупок все равно остался дешевле, чем был при пороге в 500 евро.

– Ожидается, что в России в ноябре появятся бондовые таможенные склады. Расскажите, что сделано в этом направлении, кто их создает?

– Уже около года ведется подготовительная работа. Мы должны прорабатывать юридические решения в рамках Евразийской комиссии (страны – участницы ЕАЭС: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия). Из-за этого для принятия решений требуется больше времени, так как необходимо согласие всех сторон.

В Таможенном кодексе ЕАЭС нет понятия «бондовые таможенные склады». Данный термин пришел с Запада, а в ЕАЭС эти склады называются «таможенные». Товар завозится и помещается под процедуру таможенного склада без уплаты платежей, затем по мере продажи товаров с этого склада начинают платиться платежи.

На наш взгляд, эта конструкция работоспособна для регулирования интернет-торговли. Как правило, компании, занимающиеся логистикой, знают номенклатуру товаров, ассортимент, артикулы и размеры. Они готовы завозить партии на склад и уплачивать все платежи по мере продажи товаров. Таким образом, это уже не будет являться товаром для личного пользования, а будет считаться товаром в обороте.

– В ноябре будет эксперимент почты с бондовыми складами?

– Если будут приняты соответствующие решения правительства, эксперимент будет запущен. По моему мнению, нам следует действовать смелее в проведении экспериментов. Опыт Китая показывает: примерно 70% экономических и технологических экспериментов у них признаются неудачными, но 30% – удачными и помогают стране стремительно двигаться вперед.

Есть поговорка: «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить». Поэтому экспериментальные режимы в современном мире мне кажутся очень правильным решением. Проведение эксперимента перед принятием какого-то серьезного решения, которое определенным образом влияет на рынок и жизнь людей, должно быть, наверное, обязательным условием.

– А кто еще кроме почты мог бы к этому эксперименту присоединиться? Например, компания Ozon в прошлом году интересовалась проектом в Татарстане, есть и другие компании.

– Параметры эксперимента разрабатывались с участием назначенного почтового оператора. У нас такой один. Я не исключаю, что в перспективе могут подключаться и другие компании.

– С 1 июля резидентам нельзя получать экспортную выручку на иностранные электронные кошельки при торговле через торговые площадки, например eBay. Что порекомендуете владельцам этих кошельков?

– В 2016 г. мы вместе с «Почтой России» сделали платформу для ИП-экспортеров – тех лиц, которые находятся на упрощенной системе налогообложения.

Сейчас у ФНС активно заработала платформа для самозанятых, внедряются понемногу льготные условия, чтобы людям это было интересно. Все-таки большинство людей в настоящее время начинают выводить свой бизнес из тени, осознавая преимущества прозрачного ведения дел. Я не думаю, что наличие электронного кошелька на eBay – это существенный фактор, чтобы облегчить экспорт. Это скорее фактор, чтобы не показывать эти деньги и как они заработаны.

Мы живем под санкциями и знаем в новейшей истории десятки подобных случаев, когда замораживались иранские авуары, ливийские и т. д. Я не хочу никого наводить на эту мысль, но если мы живем под санкциями, то они в любой момент могут ударить. Допустим, зачем-то бизнесу нужно оставить деньги за рубежом для развития, какому-то бизнесу так проще, а кто-то просто оставляет, потому что не хочет возвращать их в Россию. Эти деньги, которые идут на развитие твоей страны, в этой стране ты их заработал. Было бы хорошо, если бы все брали и добровольно эти деньги направляли на развитие, инвестировали. У нас же есть необходимость наращивать инвестиции в промышленность.

В интернет-торговле порог в 2021 г. остался тот же самый, а платежи выросли в 1,5 раза при том же объеме посылок. Люди стали платить там, где раньше избегали, так как в настоящее время все операции становятся более прозрачными. Вывод следующий: необходимо переходить на свои платформы и кошельки, но делать их доступными для проведения расчетов за рубежом.

– Вы с 2011 г. курируете взаимодействие ФТС с «Почтой России». В 2013 г. у нее случился коллапс, когда несколько сотен тонн посылок скопилось.

– «Почта России» за это время сделала гигантские шаги вперед. Я вспоминаю 2008 год: впервые попал на Варшавку, 37 (по этому адресу находится штаб-квартира «Почты России» и место обработки международных отправлений). Там жара, граждане из Средней Азии, которые толкают сетчатые клетки на колесах с посылками, которые лежат навалом. Идут какие-то сортировки, малопривлекательная картина. А сейчас стало все по-другому. Чтобы вы понимали, мы на пике с «Почтой России» выпускали в день миллион трансграничных интернет-посылок. Вот сейчас, в 2020 г., в пандемию, поток сократился и в 2021 г. пока не очень растет. Но на пике оформлялось миллион посылок в день. Это стало возможным благодаря инфраструктуре и слаженной работе информационной системы автоматического выпуска.

Вы были у них во Внукове в логистическом центре? Там огромная машина, которая сортирует посылки, перемещаемые на электромагнитной подушке. Посылки, каждая из которых попадает в свою ячейку, двигаются со страшной скоростью. Около 1 млн посылок в день обрабатывают эти линии, поэтому с 2013 г. и не слышно про задержки.

Следует отметить еще раз, что «Почта России» сделала гигантские шаги в своем развитии, они действительно инвестировали средства в распределительные центры. Шикарные центры мирового уровня функционируют в Казани, Новосибирске, в Подмосковье – во Внукове, в Шарапове.

– Как мне рассказывали эксперты, тогда же товары из интернет-магазинов начали в основном пересылаться в мелких пакетах, которые изначально были придуманы не для товаров, а для писем, и для них были введены льготные тарифы. Есть мнение, что государство могло бы по более высоким тарифам пересылать все эти товары. Вы согласны?

– Я отвечаю за вопросы таможенного оформления и взаимодействия с почтой, почтовые тарифы – это не к нам. Для таможенного оформления нам нужна информация в автоматическом режиме о стоимости вложений в этих посылках. Я даже не задавал «Почте России» таких вопросов, потому что это своего рода коммерческая тайна. Пока у нас нет регулирования интернет-торговли как торговли товарами – просто есть фиксированный платеж в случае, если стоимость товаров в посылке превышает порог в 200 евро, – нас не беспокоят тарифы на перевозку и стоимость доставки. Если бы это было в торговом обороте, тогда мы бы должны были интересоваться тарифами и этот тариф на перевозку до границы должен был бы включаться в таможенную стоимость и т. д.

– Я обнаружил в базе судов довольно много дел против ИП и юрлиц, которые нарушают торговый знак Apple. Таможня тоже участвует в этих процессах. Насколько часто подделывают продукцию бренда Apple?

– В целом вопрос защиты ИС (интеллектуальной собственности. – «Ведомости») – это отдельное направление нашей работы. Помимо таможенного контроля мы осуществляем еще 12 видов контроля. Защита прав ИС – обязанность, как правило, любой таможни. У нас есть ТРОИС (таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности) – в нем порядка 5500 объектов. Это те правообладатели, которые заявили свои права на товарный знак и находятся под защитой таможенных органов в соответствии с существующей нормативной базой. Если мы видим реализацию (с помощью постконтроля) или ввоз товара с товарным знаком и не видим документов, подтверждающих права на использование этого знака, то уведомляем правообладателя. Он, в свою очередь, должен ответить, разрешает или не разрешает использовать этот товар, после чего товар может быть признан контрафактным, изъят и т. д.

У нас довольно много товара выявляется мобильным группами на казахстанском направлении. Как правило, это связано с отсутствием обязательной маркировки. Значимую долю из этого занимает обувь. Маркировка, на наш взгляд, играет позитивную роль. Мы в свое время были одними из инициаторов ее введения, потому что это выгодно как для государства, так и для добросовестных участников рынка. Маркировка ускоряет процесс таможенного контроля: таможенник прикладывает смартфон, определяет наличие марки, далее марка пробивается через «Честный знак». Участник ВЭД (внешнеэкономической деятельности. – «Ведомости»), пытающийся незаконно что-то ввезти, не получает маркировку. Поэтому, как правило, контрафактные товары идут и без маркировки, и без необходимых документов, подтверждающих право на использование товарного знака.

По Apple не припомню громких случаев у нас в последнее время, большая доля контрафактной продукции – обувь, одежда, духи, шины.

– Какие в Москве есть точки, где контрафакт продается? Я видел в судебных документах об административных делах показания, что некоторые предприниматели покупали такой товар на рынке «Садовод».

– Я не могу вам сказать, что в конкретных точках продается контрафакт, так как, если такие данные к нам поступают, мы выходим на проверку и, в случае если выявляем нарушения, изымаем товар.

К нам поступают сведения из разных источников, в том числе оперативно действует правоохранительная составляющая. Мы не работаем в отношении определенных торговых площадок (например, «Садовод»), мы работаем в отношении конкретной товарной партии. Поэтому при выявлении контрафакта при проверках мы изымаем конкретную партию в конкретном месте у определенного арендатора. Мы действительно обсуждали данный вопрос с компаниями, которые предоставляют массовую аренду. Но они, как правило, говорят: «А мы тут причем? Это наши арендаторы, вот вы с ними и разбирайтесь!» Поэтому здесь, наверное, могут быть вопросы, но уже не из области таможенного контроля.

– Как работает таможня, когда человек покупает за границей товар, например золотые часы, надевает их на руку, а вы его уже встречаете в России, если он не заплатил пошлину?

– В последние годы было довольно много таких выявлений, видимо, люди просто считали, что или мы ничего не видим, или они такие хитрые. Наши таможенники работают на линии контроля, и, если это опытный сотрудник, он определяет нарушения по ряду признаков: внешний вид, направление рейса, как выглядит багаж и т. д. Как правило, очень большая вероятность точного срабатывания. Также у нас очень неплохой обмен с целым рядом таможенных служб иностранных государств, которые при определенных условиях нас информируют. И мы знаем, что на таком-то самолете прилетит такой-то гражданин или гражданка, который купил такую-то дорогую вещь.

– Какие-то иностранные ритейлеры передают информацию нашей таможенной службе?

– В основном это информационный обмен с иностранными таможнями. В настоящее время Россия подписала более 50 соглашений с различными странами о взаимодействии и помощи в таможенных делах. Эти соглашения, как правило, подкрепляются конкретными протоколами. Поэтому у нас очень хороший информационный обмен со странами Европы и Азии. Мир становится более прозрачным. Пассажир надел новые часы на руку, а в своем багаже оставил пустую коробку. Или в багаже соседа по самолету лежит 10 пустых коробок от этих часов. У нас, например, во Внуковской таможне, где бизнес-авиация летает, прослеживается очень большой прирост платежей физических лиц в этом году, уже полмиллиарда рублей заплатили. Люди начинают платить, понимая, что риск слишком велик, да и честным быть всегда лучше.

Администрирование будет общим

– Одна из союзных программ экономической интеграции России и Белоруссии подразумевает гармонизацию таможенного законодательства и сотрудничество в таможенной сфере. Расскажите, пожалуйста, какие конкретные шаги запланированы.

– Россия и Белоруссия уже руководствуются единым Таможенным кодексом Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Во взаимной торговле на российско-белорусской границе нет таможенного, санитарного, ветеринарного контроля. Но в рамках постконтроля мобильные группы ФТС России на российской территории в приграничных областях могут остановить транспорт грузоподъемностью свыше 3,5 т и проверить законность ввоза товаров. Это абсолютно справедливо и необходимо, чтобы пресекать серые поставки товаров на российский рынок.

Интеграция в таможенной сфере подразумевает унификацию таможенного администрирования. Прежде всего это сближение и интеграция систем управления рисками – одинаковые индикаторы риска по основным параметрам товара и подходы к их применению. Самое главное – повышать прозрачность товарных потоков, углублять обмен информацией. Мы с Белоруссией уже с 2009 г. согласовываем индикаторы риска и хотим ускорить эту работу, чтобы на большинство товаров были одинаковые профили рисков – в первую очередь на цветы, обувь, одежду, товары массового спроса. Чтобы не было перетоков таможенного оформления, агрессивных схем оптимизации.

На заседании Таможенного комитета Союзного государства 16 сентября приняты решения о подготовке к реализации одобренной Союзной программы по налогам и таможне. Интеграция идет хорошим темпом. В дальнейшем единые правила надо распространять на всю пятерку ЕАЭС, чтобы нельзя было через какую-то из стран ввезти с нарушениями товар на общий рынок.

– Какие налоговые условия России и Белоруссии нужно уравнять в первую очередь с точки зрения таможенного контроля?

– Конечно, акцизы на табак. Из-за сильного различия ставок сигареты в Белоруссии намного дешевле. Не секрет, что львиную долю незаконно ввозимых сигарет, выявляемых нашими мобильными группами, составляют сигареты белорусского производства. Поэтому одно из направлений сотрудничества – совместный контроль за поставками товаров, по которым установлены разные ставки налогов и акцизов.

– Приведет ли интеграция к ужесточению правил в Белоруссии и ликвидации пробелов, из-за которых через «белорусские схемы» недобросовестный бизнес оптимизировал расходы и ввозил товар всерую?

– С сентября этого года Белоруссия уже отменила нулевой НДС на товары, ввозимые для дальнейшего реэкспорта. Льгота создавала реальные преимущества, позволяя российским предпринимателям не платить НДС при ввозе товаров через Белоруссию. К сожалению, Казахстан в этом году ввел аналогичные преференции.

– Ожидает ли ФТС в таком случае рост популярности серых схем импорта через Казахстан?

– Мы с Казахстаном общаемся на эту тему. Таможенные органы интегрированы больше любых других – у нас действует Объединенная коллегия таможенных служб стран ЕАЭС. Мы сообщаем о нарушениях нашим партнерам, коллеги из Казахстана передают нам информацию, когда российский бизнес нарушает закон. Мы говорим: «Давайте работать вместе, выявлять и наказывать нарушителей!»

Мы выступаем за одинаковые для стран ЕАЭС условия хозяйствования в налоговой и таможенной сферах. Различия создают пространство для схем оптимизации, необоснованных перетоков таможенного оформления товаров. Равные условия необходимы, чтобы конкурировали не искусственно созданные экономические льготы, а участники ВЭД в силу качества своих услуг.

– В начале года Счетная палата сообщила о признаках занижения таможенных платежей почти на 98 млрд руб. с 2018 г. по сентябрь 2020 г., из-за того что почти 1100 импортеров не включили лицензионные платежи в таможенную стоимость товаров, отнесенных к объектам ИС. Каковы результаты проверок компаний?

– По нашему мнению, оценка потенциального ущерба почти в 100 млрд руб. явно завышена. Если экстраполировать результаты первого этапа наших проверочных мероприятий, то реальная сумма окажется примерно в 10 раз меньше. Дело в том, что Счетная палата посчитала по максимуму: учла все возможные платежи, которые могли поступить в бюджет с переводов лицензионных платежей за рубеж. Но лицензионные платежи включаются в таможенную стоимость, только если непосредственно связаны с товаром – являются условием для его поставки и продажи.

ФТС во взаимодействии с налоговыми органами и Роспатентом проверила 24 компании, по которым Счетная палата оценила потенциальный ущерб почти в 8 млрд руб. Мы также начали проверки остальных компаний – более чем тысячи из представленной Счетной палатой выборки. Всего по начатым проверкам выявлен ущерб в 4,6 млрд руб., мы уже взыскали около 700 млн руб. Проверки продолжаются.

Меняют лес на ширпотреб

– Как сейчас обстоит ситуация с незаконным выводом капитала из России под видом внешнеторговой деятельности?

– Объемы незаконно выведенных из России средств снижаются. Мы изжили схемы с использованием подложных документов по сделкам, которые в реальности никогда не заключались. Невозможно подать поддельную декларацию – все документы оцифрованы и лежат в базе таможенных деклараций.

Незаконный вывод капитала сократился почти в 4,5 раза за шесть месяцев 2021 г. – до 44,4 млрд руб. по сравнению с 198,8 млрд руб. в первом полугодии 2020 г. Возбуждено 86 уголовных дел по ст. 193 и 193.1 УК РФ на сумму 16,3 млрд руб. – практически вдвое меньше, чем в первом полугодии 2020 г. (170 дел на 34,7 млрд руб.).

В целом за 2020 г. сумма незаконного вывода капитала, выявленного таможней, составила 269,9 млрд руб. Таможенные органы возбудили 241 уголовное дело на сумму 63,6 млрд руб.

Остается актуальной проблема уклонения от возврата в Россию валютной выручки и авансов за непоставленные товары, многократного занижения стоимости товаров, махинаций при экспорте леса.

– С июля и до конца года правительство ввело новые пошлины – 10% на экспорт ряда видов обработанной древесины влажностью более 22%, чтобы ограничить вывоз леса, сдержать рост цен и стимулировать компании производить товары с высокой добавленной стоимостью. Какие результаты вы уже наблюдаете?

– Основные нарушения при экспорте леса – когда под видом древесины, которая не облагается пошлиной, вывозят товар, за который должны быть уплачены платежи. Также применяют схемы с занижением таможенной стоимости, выводят капитал за рубеж.

Недобросовестные предприниматели продают лес из Сибири и Дальнего Востока аффилированным лицам в Китай, половинят контракты, получают там наличные деньги и на это покупают ширпотреб и везут нам – вот такой круговорот. Поэтому решения по усилению контроля за экспортом леса и лесоматериалов абсолютно правильные.

– Решены ли возникшие в начале года проблемы оформления деклараций после запуска системы их автоматического распределения по Центрам электронного декларирования (ЦЭД) в зависимости от типа груза, вида транспорта, места регистрации компании?

– Когда весной вступил в силу приказ Минфина № 51н, порядка 5% участников ВЭД по диспетчеризации были автоматически перераспределены на оформление в иные центры электронного декларирования. Не все участники ВЭД быстро адаптировались к изменениям. В первые два месяца были какие-то трения, накладки, в некоторых случаях немного увеличились сроки выпуска.

На сегодняшний день сроки выпуска сократились, стали меньше, чем до диспетчеризации, в 99% случаев жизнь участников ВЭД улучшилась. Когда возникают задержки, мы разбираемся с каждым случаем индивидуально. Проблемы явно не носят массового характера, даже хотя бы сколько-нибудь распространенного.

Не так давно UC Rusal жаловалась на увеличение сроков выпуска деклараций. Мы проанализировали – всего две декларации вышли с нарушением сроков выпуска, и то в начале действия новой системы. Мы рекомендовали им создать единого уполномоченного оператора для внешнеторговых операций – большинство компаний-переработчиков, производители автомобилей работают именно так. Уполномоченный экономический оператор, как компания низкого уровня риска, может рассчитывать и на автовыпуск своих деклараций – тогда все взаимодействие с таможней занимает 5–7 минут и без участия таможенного инспектора. Все решения принимает информационная система, работающая по особым алгоритмам.