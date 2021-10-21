Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Менеджмент Эксклюзивно по подписке

Как работодателю вернуть переплаченный миллион

Если он по ошибке начислил сотруднику больше денег, чем надо
Елена Кожемякина , управляющий партнер BLS

В мае 2021 г. до Верховного суда России дошел интересный трудовой спор, который обещает стать знаковым для отношений между работодателями и работниками. Верховный суд сделал эту историю прецедентной, поэтому специалистам по персоналу и бухгалтерам придется быть еще внимательнее в расчетах с сотрудниками.

Суть дела в следующем. Военнослужащая ушла в отпуск по уходу за ребенком, но кадровая служба воинской части не указала в базе данных, что она ушла в декрет. В итоге женщина получала и оклад (денежное довольствие), и пособие по уходу за ребенком. Переплата обнаружилась через два года, когда на счет молодой мамы дополнительно пришло более 1 млн руб. Командование через суд потребовало вернуть деньги, посчитав это необоснованным обогащением. В самой воинской части виновных наказали штрафом.

Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций встали на сторону работодателя. Они поддержали позицию командования части: во время декретного отпуска молодая мама не выполняет обязанности, ей не платят зарплату, а лишь пособие. Сотрудница не могла этого не знать. Поэтому переплату следует считать неосновательным обогащением и деньги надо вернуть.

Однако Верховный суд решил иначе. Он указал, что суды изучили лишь часть обстоятельств, не ответив на вопрос: был ли умысел и недобросовестность в действиях женщины? В итоге дело рассматривалось заново, в иске работодателю отказали и женщина осталась с деньгами. Такой исход дела наводит на определенные размышления.

Вы видите 40% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных