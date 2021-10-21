Как работодателю вернуть переплаченный миллионЕсли он по ошибке начислил сотруднику больше денег, чем надо
В мае 2021 г. до Верховного суда России дошел интересный трудовой спор, который обещает стать знаковым для отношений между работодателями и работниками. Верховный суд сделал эту историю прецедентной, поэтому специалистам по персоналу и бухгалтерам придется быть еще внимательнее в расчетах с сотрудниками.
Суть дела в следующем. Военнослужащая ушла в отпуск по уходу за ребенком, но кадровая служба воинской части не указала в базе данных, что она ушла в декрет. В итоге женщина получала и оклад (денежное довольствие), и пособие по уходу за ребенком. Переплата обнаружилась через два года, когда на счет молодой мамы дополнительно пришло более 1 млн руб. Командование через суд потребовало вернуть деньги, посчитав это необоснованным обогащением. В самой воинской части виновных наказали штрафом.
Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций встали на сторону работодателя. Они поддержали позицию командования части: во время декретного отпуска молодая мама не выполняет обязанности, ей не платят зарплату, а лишь пособие. Сотрудница не могла этого не знать. Поэтому переплату следует считать неосновательным обогащением и деньги надо вернуть.
Однако Верховный суд решил иначе. Он указал, что суды изучили лишь часть обстоятельств, не ответив на вопрос: был ли умысел и недобросовестность в действиях женщины? В итоге дело рассматривалось заново, в иске работодателю отказали и женщина осталась с деньгами. Такой исход дела наводит на определенные размышления.