Суть дела в следующем. Военнослужащая ушла в отпуск по уходу за ребенком, но кадровая служба воинской части не указала в базе данных, что она ушла в декрет. В итоге женщина получала и оклад (денежное довольствие), и пособие по уходу за ребенком. Переплата обнаружилась через два года, когда на счет молодой мамы дополнительно пришло более 1 млн руб. Командование через суд потребовало вернуть деньги, посчитав это необоснованным обогащением. В самой воинской части виновных наказали штрафом.