Как передать бизнес наемному управляющему

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Вопрос о выходе владельца бизнеса из оперативного управления и привлечении наемного управляющего возникает часто. Например, бизнес вырос и основатель не справляется с управлением. Владелец мог устать или не хочет рулить компанией. Кроме того, многие бизнесы переживают смену поколений, и владельцы в силу возраста расстаются со штурвалом.

Вопрос о выходе владельца бизнеса из оперативного управления и привлечении наемного управляющего возникает часто. Например, бизнес вырос и основатель не справляется с управлением. Владелец мог устать или не хочет рулить компанией. Кроме того, многие бизнесы переживают смену поколений, и владельцы в силу возраста расстаются со штурвалом.

Однако передача управления не будет успешной, если компания к этому не готова. У наемного управляющего нет того авторитета, знаний о компании и реальной власти, что у основателя бизнеса. Поэтому нужно выработать четкие правила и процедуры, которые коллектив примет.

Очерчена стратегия. Почему это необходимо? Если владелец управляет сам, он часто принимает решения так, как этого требует текущий момент и интуиция. Но для наемного менеджера отсутствие долгосрочных целей создает слишком большую неопределенность. В ситуациях, с которыми он столкнется, возможны разные решения. Инвестировали в новое оборудование – не хватило средств перетянуть в компанию лучших в отрасли специалистов. Резко расширили масштабы бизнеса – не успели подготовить на должном уровне персонал. Не соотносясь с долгосрочными целями, невозможно судить и о том, что такое хорошо и что такое плохо. Нельзя передавать бизнес и в случае, если у него несколько совладельцев и у каждого свои представления о будущем компании.

Вот минимальный набор организационных условий, при которых передача бизнеса управляющему может быть успешной.

Очерчена стратегия. Почему это необходимо? Если владелец управляет сам, он часто принимает решения так, как этого требует текущий момент и интуиция. Но для наемного менеджера отсутствие долгосрочных целей создает слишком большую неопределенность. В ситуациях, с которыми он столкнется, возможны разные решения. Инвестировали в новое оборудование – не хватило средств перетянуть в компанию лучших в отрасли специалистов. Резко расширили масштабы бизнеса – не успели подготовить на должном уровне персонал. Не соотносясь с долгосрочными целями, невозможно судить и о том, что такое хорошо и что такое плохо. Нельзя передавать бизнес и в случае, если у него несколько совладельцев и у каждого свои представления о будущем компании.