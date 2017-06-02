ЦБ: пятница может стать выходным днем через 15 лет

В Центробанке России считают, что в ближайшие 15 лет пятница может стать выходным днем.

«Очень важно повышение производительности труда, внедрение роботов. Я уверен, что на горизонте 15 лет мы будем серьезно обсуждать вопрос, что пятница должна стать выходным днем», — заявил зампред регулятора Сергей Швецов на полях Петербургского экономического форума.

В свою очередь министр труда и соцзащиты Максим Топилин считает, что в будущем рабочий день может сократиться до двух часов. По его словам, уже сейчас в некоторых странах стандарт восьмичасового рабочего дня начал меняться. Топилин считает, что сокращение рабочего дня не скажется на доходах людей: зарплата и стоимость труда должны расти.