Голодец: электронные трудовые книжки могут ввести со следующего года

Система электронных трудовых книжек может заработать с 1 января 2018 г., заявила в эфире РБК вице-премьер правительства России Ольга Голодец.

«Сегодня Минтруд очень активно на эту тему работает», – добавила она, отметив, что сведения о трудовой деятельности, в том числе для иностранного паспорта, можно будет получить «точно так же, как сегодня возможно получать разные справки по запросу в электронном виде с помощью защищенной электронной подписи».